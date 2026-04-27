A prisión nueve años y medio de prisión por sedar y violar a una adolescente en Lanzarote

Decretan nueve años y medio de prisión a un hombre de 35 años por sedar y violar a una adolescente en Lanzarote

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La Sala de Lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena de nueve años y medio de prisión impuesta por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas a un hombre de 35 años por sedar y violar en el año 2023 a una adolescente de 14 años en Lanzarote.

Según ha informado el TSJC en un comunicado, el fallo ha considerado acreditado que el condenado proporcionó a la víctima cinco comprimidos de esa sustancia psicoactiva, insistiendo en que los tomara, lo que le causó "somnolencia y un estado de semiinconsciencia", una situación "buscada por el acusado para poder llevar a cabo su objetivo".

Los hechos probados apuntan a que una vez que la menor se encontraba bajo esos efectos, el hombre la agredió sexualmente en una vivienda del municipio de San Bartolomé aprovechando que la víctima apenas podía oponerse. El hombre ha sido condenado a una década en prisión por sedar a la entonces menor con una serie de sustancias que le hicieron quedar en un estado vulnerable, aprovechando que estaba casi inconsciente para poder violarla y abusar sexualmente de ella.

Imponen una indemnización por daños morales sufridos por la víctima

Por su parte, la resolución subraya que la administración de esos fármacos no fue un elemento accesorio, sino un mecanismo dirigido a "anular la voluntad de la víctima", circunstancia que agrava penalmente los hechos. Además de la pena de prisión, el tribunal mantiene la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella durante 15 años, así como una medida de libertad vigilada durante seis años una vez cumplida la condena. También confirma el pago de una indemnización de 6.000 euros por daños morales.