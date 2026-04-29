Los hijos de la víctima se desplazaron hasta su domicilio al no tener respuesta por teléfono y encontraron allí el cuerpo sin vida de su madre

Declarados culpables una mujer y un hombre de matar al marido de ella en Puerto Lumbreras, Murcia

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 47 años como presunta autora de la muerte violenta de su madre, de 80 años, en la localidad gaditana de Puerto Real (Cádiz) en mayo de 2025. Tras pasar a disposición judicial se ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los hechos se remontan al 10 de mayo de 2025 cuando varios hijos de la víctima, ante la falta de respuesta a reiteradas llamadas telefónicas tanto a su madre como a su hermana, decidieron desplazarse al domicilio familiar para comprobar su estado.

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Así, al acceder a la vivienda hallaron a la mujer sin vida, por lo que alertaron de inmediato a los servicios policiales. Ante la posibilidad de encontrarse ante una muerte de carácter violento, agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar y dieron aviso a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de El Puerto de Santa María, que se hizo cargo de la investigación.

La posición anómala del cuerpo

Según la Policía, desde un primer momento los investigadores detectaron indicios sospechosos, destacando la posición anómala del cuerpo. Por su parte, la hija de la fallecida, que convivía con ella, manifestó no recordar lo sucedido desde la noche anterior, alegando haber ingerido una gran cantidad de pastillas. Además, presentaba lesiones como una abrasión en el mentón y un arañazo en el cuello, sobre las que ofreció versiones contradictorias.

El informe forense confirmó que la causa de la muerte fue una asfixia mecánica por sofocación externa, lo que reforzó la hipótesis de un fallecimiento de origen violento. Durante los meses siguientes, los agentes de la UDEV, en colaboración con la Policía Científica, desarrollaron diversas diligencias que permitieron reunir suficientes indicios y pruebas incriminatorias contra la sospechosa.

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Finalmente, la hija de la fallecida fue detenida el pasado 26 de marzo en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe, donde se encontraba ingresada voluntariamente en un centro de desintoxicación. Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad competente ha decretado su ingreso en prisión.