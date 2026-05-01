La Policía boliviana ha desplegado efectivos en distintos puntos de la ciudad y ha instalado controles para dar con los autores

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Bolivia se encuentra conmocionada tras el asesinato a tiros de Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental y una de las máximas autoridades judiciales especializadas en materia medioambiental y agraria del país. El ataque se ha producido en la noche de este pasado jueves, 30 de abril, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El Consejo de la Magistratura de Bolivia ha confirmado su fallecimiento a través de un mensaje de condolencias difundido en redes sociales, donde ha destacado la trayectoria de Claure en la justicia boliviana. La institución ha señalado que deja una "huella profunda" por su compromiso y servicio.

"Su vocación, compromiso y servicio como Magistrado y Decano del Tribunal Agroambiental permanecerán como legado institucional y humano. Acompañamos a su familia y personas allegadas en este difícil momento, elevando nuestras oraciones por su eterno descanso y deseando que encuentren paz y consuelo ante tan irreparable pérdida", añaden.

Los detalles del suceso

Según las primeras informaciones difundidas por medios locales, varias personas a bordo de una motocicleta interceptaron al juez y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga. El magistrado recibió varios impactos de bala y falleció poco después a consecuencia de las heridas.

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Hasta el momento, el Tribunal Agroambiental no ha emitido un comunicado, y se espera más información sobre el caso, sobre los detenidos y sobre el móvil del ataque en las próximas horas.

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Tras el asesinato, la Policía boliviana ha desplegado efectivos en distintos puntos de la ciudad y controles para localizar a los responsables. Además, se ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si existían amenazas previas contra Claure.

El juez desempeñaba un papel clave dentro del Tribunal Agroambiental, órgano encargado de resolver conflictos relacionados con tierras, recursos naturales y protección del medio ambiente. Su labor lo situaba en un ámbito especialmente sensible dentro del sistema judicial, debido a la importancia económica y social de muchos de los casos que pasan por esta instancia.