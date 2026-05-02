Jaime Ruix acaba de cumplir 26 años y se va a convertir en alcalde de La Pobla de Vallbona, una localidad de casi 30.000 habitantes

"Es un reto que inicialmente me genera mucho respeto, pero al mismo tiempo no me preocupa", asegura el futuro edil

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La Pobla de VallbonaJaime Ruix acaba de cumplir 26 años y el 23 de mayo se convertirá gracias a un pacto de gobierno en alcalde de una localidad de casi 30.000 habitantes, La Pobla de Vallbona (Valencia), una responsabilidad que le genera "mucho respeto" pero no le da miedo, porque tiene experiencia de gestión y le gustan "los retos".

Con 17 años se metió en política, con 19 se presentó a unas elecciones como candidato a la alcaldía de su municipio y entró en el equipo de gobierno, a los 22 creó su propio partido -Centrats en La Pobla- y con 26 recién cumplidos está a punto de convertirse probablemente en el alcalde más joven de España de una ciudad de más de 20.000 habitantes.

Los jóvenes y la política

Ruix admite en una entrevista con EFE que actualmente hay muchos jóvenes desencantados con la política, a los que entiende que les genere "malestar" o "desilusión" lo que ven en las noticias, pero tiene un mensaje para ellos: "Si los jóvenes no hacemos política, la harán por nosotros".

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Afirma que siempre le ha interesado la política, como una actividad que puede "mejorar la vida de los demás", y aunque en casa no ha "mamado la política" -nunca se hablado de ella ni sus padres han estado vinculados a ningún partido-, con 17 años decidió apuntarse al partido Contigo, donde llegó a encargarse del área de jóvenes de toda España.

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Se presentó a las elecciones municipales de 2019 como candidato a la alcaldía, "sin muchos recursos, pero con gran ilusión de trabajar por La Pobla", rememora, obtuvo 600 votos y entró en el equipo de gobierno en coalición con Compromís, PSOE y un partido local de urbanizaciones (CUPO) como concejal de Movilidad, Juventud y Fallas.

A finales de 2021 abandonó Contigo, porque quería centrarse en su municipio y dejarse "de partidos que tienen su sede en Madrid o Valencia", y en julio de 2022 constituyó el suyo, en el que hay "gente de izquierdas, de derechas, de centro, gente que vota y otra que no vota en unas elecciones autonómicas o nacionales, pero saben que lo importante es trabajar por La Pobla".

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Los 1.200 votos que obtuvo en las elecciones de 2023 le permitieron entrar en otro gobierno de coalición, esta vez con el PP y CUPO, pues defiende que no son "ni de izquierdas ni de derechas", sino que su "ideología es La Pobla", gracias a un pacto por el que ha gestionado siete concejalías y este último año de la legislatura el PP le cederá la alcaldía.

Su prioridad como alcalde

"Es un reto que inicialmente me genera mucho respeto, pero al mismo tiempo no me preocupa, porque conozco de primera mano cómo funciona el ayuntamiento", explica Ruix, quien admite que junto al reto de gestionar un municipio tan grande como este tiene el de "demostrar que la juventud está preparada" para estas responsabilidades.

Afirma que hay gente que le dice que "hace falta gente joven y caras nuevas, porque están cansados de lo de siempre" y otra que ve "la juventud como un problema", pero el futuro alcalde reivindica que con 26 años puede "demostrar lo mismo que uno de 40, de 50 o de 60" y que los jóvenes pueden "hacer mucho".

Defiende que su prioridad como alcalde será "trabajar para todos, independientemente de lo que voten, como un vecino más", y hace hincapié en la "proximidad y la cercanía" de su partido y de los "proyectos municipalistas", que en su opinión son lo que actualmente generan "esperanza" a la ciudadanía.

Pisar la calle

Pisar la calle y escuchar a los vecinos es la base para este joven que está acabando el Grado en Ciencias Políticas y tiene un Máster en Administración y Dirección de Empresas, quien aún no se ha planteado si repetirá el año que viene como candidato a la alcaldía, pues asegura que está centrado en el "año apasionante" que tiene por delante.

Mientras llega el momento de levantar la vara de mando, indica que siempre que puede va andando al ayuntamiento, lo que le permite hablar con la gente aunque el trayecto de diez minutos se convierta a veces en una hora, y que este "reto ilusionante" solo le genera un miedo: el de poder decepcionar a quienes han confiado en él.