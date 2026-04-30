La Fiscalía pide 23 años de prisión por matar, seccionar y quemar a su compañero de piso

La Fiscalía pide más de 23 años de prisión para un hombre acusado de asesinar a martillazos a su compañero de piso

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La Fiscalía solicita 23 años y 5 meses de prisión y inhabilitación para un hombre acusado de asesinar a martillazos a su compañero de piso, cuyo cadáver posteriormente seccionó y quemó. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2022 en Piera, en Barcelona y el caso ha llegado a juicio este jueves.

Petición de penas y delitos

El Ministerio Público acusa al procesado de un delito de asesinato con alevosía y otro de profanación de cadáver. Además de la pena de prisión, solicita una indemnización de 150.000 euros para los familiares de la víctima y la imposición de libertad vigilada durante cinco años tras el cumplimiento de la condena.

El juicio ha comenzado en la Audiencia de Barcelona con la constitución del jurado popular que deberá enjuiciar los hechos. Está previsto que continúe el próximo lunes 4 de mayo con las alegaciones previas de la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, mientras que el martes 5 se procederá al interrogatorio del acusado. El proceso se prolongará, en principio, hasta el 15 de mayo.

Un ataque por sorpresa mientras dormía

Según el escrito de la Fiscalía, en la mañana del 12 de diciembre de 2022, antes de las 7:45 horas, el acusado aprovechó que su compañero de piso estaba descansando para atacarlo con un martillo. Le asestó dieciséis golpes en la cabeza, causándole la muerte.

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El Ministerio Público sostiene que actuó “con intención de causarle la muerte o, al menos, representándose dicho resultado como probable”, mientras que la víctima, al encontrarse reposando, no pudo prever el ataque ni defenderse. Añade además que los golpes no solo buscaban acabar con su vida, sino también provocar un sufrimiento innecesario.

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Desmembramiento y quema del cuerpo

Tras el asesinato, el acusado seccionó el cuerpo en dos mitades utilizando algún tipo de sierra. Posteriormente, trasladó los restos a dos puntos cercanos a su domicilio: un lecho seco de una riera y un descampado próximo a un campo de cultivo.

En ambos lugares, roció los restos con gasolina y les prendió fuego con la intención de destruirlos y dificultar la identificación del cadáver. Según la Fiscalía, actuó con “desprecio absoluto a cualquier tipo de piedad o respeto por la memoria” de la víctima.

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El acusado permanece en prisión provisional desde el 20 de diciembre de 2022, pocos días después de los hechos. Esta medida fue prorrogada mediante una resolución dictada el 11 de noviembre de 2024.

El juicio continuará en los próximos días hasta su conclusión prevista a mediados de mayo.