La Policía Nacional mantiene un dispositivo de búsqueda y el Centro Nacional de Desaparecidos ha emitido una alerta solicitando ayuda para localizar a la niña

Los padres biológicos que han raptado a su hija Miranda en Oviedo habían recurrido el proceso de acogimiento: su reacción fue "totalmente inesperada"

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OviedoMiranda, la niña de cinco años a la que busca la Policía Nacional después de que sus padres biológicos se la llevasen aprovechando el régimen de visitas que tenían con ella en Oviedo, llevaba 18 meses con su familia de acogida, que atraviesa ahora “un momento muy complicado y muy duro” tras lo ocurrido.

Según ha explicado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno de Asturias, Marta del Arco, todo se produjo cuando, durante una visita en un punto de encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida, en el marco de los contactos periódicos que mantenían los padres biológicos con la niña, se la llevaron repentinamente tras presuntamente agredir además a una educadora social que estaba ejerciendo su trabajo y supervisando la cita. Fue “completamente inesperado”, según ha declarado, precisando que hasta el momento no había habido motivo alguno para suspender el régimen de visitas que tenían, que es habitual en estos casos.

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La familia de acogida, muy preocupada, llevaba 18 meses con Miranda

Según ha explicado la consejera asturiana, este tipo de encuentros bajo supervisión entre los menores y las familias biológicas son habituales y se celebran con la presencia de una educadora especializada, encargada, entre otros, de supervisar que os mensajes que reciben los niños son adecuados y tranquilizadores.

Pese a ello, no obstante, los padres biológicos de Miranda, que al parecer habían recurrido el proceso de acogida, como sucede en el 97% de los casos, según la consejera, se las arreglaron para, de forma “totalmente inesperada”, llevarse a la menor, a la que ahora buscan las autoridades.

Tras estos hechos, la familia de acogida está "en un momento muy complicado y muy duro" por la sustracción de la niña, con la que llevan 18 meses. Según ha señalado Marta del Arco, el equipo de la Dirección General de Infancia y Familias está en permanente contacto con ella para informarles del avance de la situación.

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La Policía solicita colaboración ciudadana para localizar a la niña sustraída por sus padres biológicos en Oviedo

Tras la sustracción, la Policía Nacional mantiene un dispositivo de búsqueda según el protocolo establecido por el Ministerio del Interior, habiendo elevado los hechos al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), que ha emitido a través de su web y sus redes sociales una alerta con una imagen y datos de la menor para recabar cualquier información que ayude a su localización.

Solicitando colaboración ciudadana, ante cualquier pista sobre su paradero se puede contactar a través de: