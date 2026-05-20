Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, pedirá declarar de nuevo para rebatir las "graves imprecisiones" de los informes de los Mossos

El coche de Jonathan Andic lo localiza tres veces en una semana en la montaña de Montserrat antes de la muerte de su padre

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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, pedirá declarar de nuevo ante la jueza una vez analice el sumario, mientras su defensa trabaja para refutar el móvil económico y las "graves imprecisiones" de los informes de Mossos, que creen basados en conversaciones sin contexto e incluso de hace años.

El equipo de abogados de Andic, que dirige el penalista Cristóbal Martell, está analizando las 1.400 páginas que integran el sumario de la causa abierta contra el hijo del fundador de Mango, que estuvo en secreto de sumario hasta instantes antes de su declaración de ayer como investigado ante la jueza instructora del juzgado de Martorell, Barcelona.

Tras la comparecencia, Jonathan Andic quedó en libertad provisional al depositar el millón de euros de fianza que le fijó la jueza, quien le atribuye un delito de homicidio ante los indicios de que "planificó" dar muerte a su padre en una excursión por la montaña de Collbató (Barcelona), en diciembre de 2024.

Las declaraciones de los testigos

Precisamente, según fuentes cercanas al caso, el desconocimiento de los indicios incriminatorios que relata el sumario, integrado por informes técnicos de los Mossos, además de declaraciones de testigos, motivaron que Andic se acogiera a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de su abogado, en la comparecencia de ayer ante la jueza.

En la vista, no obstante, el investigado afirmó que, una vez conociera el contenido del sumario, pediría volver a declarar -lo que, de acuerdo con la ley, el juez debe aceptar si lo estima pertinente para aclarar los hechos-, con la intención de responder a las preguntas de todas las partes. Mientras tanto, la defensa de Andic trabaja para rebatir los indicios incriminatorios que los informes de la policía catalana detallan en sus informe y que la jueza esgrimió para sustentar su decisión de imputar al hijo del empresario un delito de homicidio.

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Parte de las conclusiones de la policía catalana se basan en el análisis de las conversaciones de Whatsapp entre padre e hijo, pero la defensa considera que se trata de interpretaciones "sesgadas", sin contexto y basadas en mensajes que intercambiaron años atrás, incluso en el año 2018.

Hablan de un móvil económico

Otra de las acusaciones que los abogados tratan de desmontar, también fundamentada en parte en el contenido telefónico, es que Andic planificara el homicidio por un móvil económico, llevado por su "obsesión por el dinero", tras saber que su padre planeaba cambiar su testamento para destinar parte de su fortuna a una fundación social.

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No obstante, según portavoces de la familia, el proyecto de crear una fundación destinada a fines sociales siguió adelante tras la muerte de Isak Andic, sin que sus hijos, incluido Jonathan, plantearan objeción alguna: si el plan se paralizó es por la coincidencia con la investigación sobre la muerte del empresario y será la familia la que decidirá cuándo se reanuda.

Mientras tanto, se siguen destinando fondos de la herencia de Isak Andic a proyectos filantrópicos vinculados al empresario fallecido, quien había destacado siempre por su compromiso social, añaden los portavoces. Los portavoces de la familia Andic insistieron ayer en proclamar la inocencia de Jonathan y en que ni hay ni habrá pruebas que lo incriminen, en un comunicado a los medios. A partir de este jueves, recalcan, se defensa se hará "en sede judicial".

"Participación activa y premeditada" en el homicidio

En el auto en el que acordó prisión bajo fianza para Andic, la jueza mantiene que existe un "cúmulo de indicios" que podrían implicar al hijo del empresario, quien a su parecer tuvo una "participación activa y premeditada" en el homicidio.

La instructora hace hincapié en la "planificación y estudio previo del lugar de los hechos" que hizo el hijo del fundador de Mango, quien acudió en tres ocasiones a la zona en los días previos, en lo que aprecia "un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída".

Asimismo, la jueza subraya que los resultados de la autopsia "descartan prácticamente" que la caída fuese producto de un "resbalón o tropiezo". En el auto en el que acordó imponer a Jonathan Andic una fianza de un millón de euros para eludir la prisión preventiva, la jueza también reveló que el hijo mayor del fundador de Mango "había verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte" y que culpabilizó "de su situación a su padre".

La desaparición "en extrañas circunstancias" de su móvil antiguo

Además, también ve como indicios contra el hijo la "desaparición, en extrañas circunstancias" de su móvil antiguo, cuyos datos ya habían sido borrados previamente, en un "viaje relámpago" a Quito (Ecuador) al trascender que se había reabierto la investigación, a finales de marzo de 2025.

Otro de los indicios se basa en un informe de la unidad de montaña de los Mossos, que sostienen que las huellas que detectaron en el suelo en el lugar de la caída se tuvieron que realizar de forma "deliberada", ejerciendo presión -con al menos cuatro acciones de refregado con la suela-.

De esta forma, según el informe policial, con solo un frotamiento hacia adelante "simulando un resbalón" no se puede generar una pisada como la localizada en el lugar de la caída.