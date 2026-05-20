El conductor fue detenido por operar un vehículo en una sección cerrada del lago y por otras infracciones relacionadas con seguridad acuática

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Un hombre ha sido arrestado en Texas acusado de conducir intencionadamente su Tesla Cybertruck hacia un lago para utilizar la función de “modo vadeador” del vehículo.

El Departamento de Policía de Gravepine informó que sus agentes fueron requeridos el pasado lunes para recuperar un vehículo que había sido abandonado por el conductor y los pasajeros después de que se inundara y quedara atascado.

El modo de vadeo del Tesla Cybertruck permite que el coche “entre y conduzca a través de cuerpos de agua, como ríos o arroyos”, a una profundidad máxima de 81,5 centímetros, según el manual de Tesla.

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La policía informó que el conductor fue arrestado por operar un vehículo en una sección cerrada del lago y por otras infracciones relacionadas con el equipo de seguridad acuática. El vehículo, parcialmente sumergido, fue retirado de la orilla sur del lago con la ayuda del equipo de rescate acuático del Departamento de Bomberos de Gravepine.

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Según la declaración de la policía, el conductor detenido afirmó que “condujo intencionadamente hacia el lago para utilizar la función de ‘modo vadeo’ del Cybertruck”, tras lo cual “el vehículo quedó inutilizado y se llenó de agua”.

"Problemas legales"

Los agentes añadieron que, “aunque un vehículo pueda ser físicamente capaz de entrar en zonas de agua poco profundas, hacerlo puede generar problemas legales y de seguridad según la ley de Texas”.

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"No recomendamos que conduzcan sus vehículos voluntariamente hacia el agua", dijo Katharina Gamboa, del Departamento de Policía de Grapevine, en comentarios recogidos por ‘CBS News’. El Tesla Cybertruck es una furgoneta eléctrica fabricada con materiales de acero a prueba de balas, similares a los de un cohete, y se vende por más de 70.000 dólares (60.246 euros). Tesla indica en el manual del propietario del vehículo que es responsabilidad del conductor “evaluar la profundidad de cualquier masa de agua antes de entrar”.