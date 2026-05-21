La modelo británica Katie Price denunció hace una semana en sus redes sociales la desaparición de su marido Lee Andrews

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La modelo británica Katie Price denunció hace una semana en sus redes sociales la desaparición de su marido Lee Andrews, supuestamente secuestrado. Ahora, la exmodelo de 47 años ha anunciado que no hablará más del tema. Dice que no permitirá que la desaparición de Lee, de 43 años, “arruine su vida” tras los informes de que su marido la ha ignorado por completo.

Andrews y Price se casaron en enero de este año en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El empresario, residente en Emiratos, tenía previsto viajar a Reino Unido el pasado martes 12 de mayo para aparecer en un programa de la televisión británica. Sin embargo, no se presentó y aún no ha llegado a Gran Bretaña.

Con Price temiendo que haya sido secuestrado, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido investigando el caso y la revelación de los últimos mensajes de texto de Andrews, la historia se vuelve cada vez más extraña. Pero, ¿quién es exactamente Lee Andrews?

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La extraña desaparición de Lee Andrews

Andrews es originario de Nottinghamshire, Inglaterra, aunque en la actualidad vive en Dubái, ciudad a la que se mudó hace 21 años. El hombre afirma en LinkedIn ser el director ejecutivo y fundador de Aura Group Future Urban Travel 2027, una empresa de coches eléctricos.

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Ahora Katie Price dice que abandona la búsqueda. “No hay nada que pueda hacer, nada más que pueda decir. La policía se está encargando del asunto. Simplemente lo dejo en manos de la policía”, aseguró. “No voy a hablar más del tema, prefiero quedarme callado porque esto ya se está volviendo ridículo, la gente se burla de todo”, dijo.

Lo único que puedo hacer es seguir adelante con mi vida. Tengo muchas cosas emocionantes por delante y solo estoy esperando una llamada. ¿Qué se supone que debo hacer, sentarme aquí a llorar y hacer...?¿Nada, quedarme en la cama? No, porque no soy así.