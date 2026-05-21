Los Mossos han recreado decenas de veces la supuesta caída de Isaac Andic y han determinado que la huella no coincide

Jonathan Andic y "la forma sospechosa" en que se deshizo de whatsapps anteriores a la muerte de su padre: "Cambió el terminal por otro borrando el contenido del antiguo"

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Los Mossos siguen situando a Jonathan Andic como principal sospechoso de la muerte de su padre, Isaac Andic y fundador de Mango. Hay una fotografía tomada por los agentes a cargo de la investigación en la que se aprecia la forma de una pisada que posiblemente sea provocada por la caída del fallecido, pero no descartan la posibilidad de que sea una huella colocada intencionadamente.

La muerte del dueño de Mango fue revelada como un accidente mientras practicaba senderismo, pero las contradicciones en el relato de los hechos de su hijo y sucesor, Jonathan Andic, levantaron las sospechas y ya es considerado como principal sospechoso, pero ha podido "volver a declarar ante la jueza" como cuenta la reportera Sara Pérez en directo desde Collbató, Barcelona.

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"El acusado de matar a su padre aseguró durante la comparecencia que volverá a declarar una vez su equipo jurídico estudie la causa. Según el informe de los Mossos d'Esquadra, la huella de pisada que se encontró en el lugar de los hechos en esta ruta no encajaría con un resbalón".

Los agentes han realizado decenas de simulacros

Los agentes han estado haciendo decenas de simulacros para recrear la supuesta caída del fallecido y han concluido que "para que quedase esa marca sería necesario que se hicieran cuatro pasadas con el pie en ambos sentidos de forma intencionada".

La foto que han difundido los Mossos muestra el primer tramo del terraplén se produjo la supuesta caída de Isaac Andic. En esa superficie se quedó tan marcada la huella de sus zapatos resbalando que la jueza cree que se hizo de manera intencionada para simular ese accidente por el que perdería la vida.

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Dos excursionistas encontraron al sospechoso desorientado

Desde que su padre se cayó por el terraplén hasta que su hijo hizo la primera llamada pasaron dos minutos para dar el aviso a la pareja de su padre y otros dos minutos más tarde ya decidió llamar a emergencias. Mientras tanto continuó en el lugar y consiguió captar la atención de dos excursionistas que pasaron por la zona media hora más tarde.

Ellos fueron quienes confirmaron a los Mossos que escucharon al hombre gritar y pedir ayuda. Se supone que encontraron a Jonathan desorientado, hasta tal punto que uno de ellos tuvo que dar las indicaciones de la localización a la operadora de emergencias porque él no era capaz de articular palabra.

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Cuando las autoridades llegaron al lugar no le pidieron que declarase, ya que no consideraron en aquel entonces importante su relato. Isaac Andic se resbaló y se cayó por un terraplén a los 10 minutos de haber comenzado la ruta por el camino de la montaña de Montserrat, considerada una ruta de muy baja dificultad, con un único punto de riesgo, el lugar donde el fundador de Mango se precipitó por una altura de más de 100 metros.