Detenidos en Gibraltar dos españoles por transportar 280 kilos de resina de cannabis

Dos españoles fueron detenidos en Gibraltar tras ser interceptados con 280 kilos de resina de cannabis

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El Servicio de Aduanas de Gibraltar ha informado este viernes de la detención de dos ciudadanos españoles que transportaban siete fardos de resina de cannabis en una embarcación interceptada en la bahía de Algeciras.

La operación tuvo lugar el pasado mes de abril después de que la estación de señales de Windmill Hill alertara de la presencia de una “embarcación sospechosa” procedente de Ceuta.

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Interceptados tras una rápida intervención

Tras recibir el aviso, la patrullera HMC Searcher fue desplegada “de inmediato” y con las luces de emergencia activadas para interceptar el barco.

Los agentes abordaron la embarcación y descubrieron en su interior unos 280 kilos de resina de cannabis, según ha detallado el Gobierno de Gibraltar en un comunicado oficial.

Detenidos por tráfico de drogas

Los dos ocupantes del barco fueron arrestados por presuntos delitos de posesión, importación e intención de suministrar sustancias estupefacientes.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el destino final de la droga y las posibles conexiones de los detenidos con redes de narcotráfico.

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El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, felicitó públicamente a los agentes de la Sección Marítima del Servicio de Aduanas y al equipo de Windmill Hill por la “rápida respuesta” que permitió llevar a cabo la incautación y detener a los sospechosos.