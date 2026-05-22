"Un día estábamos teniendo sexo y él se quitó el preservativo. Decía que quería tener hijos conmigo, pero yo no quería", relató la denunciante

Una amiga de la víctima de una agresión sexual en Ourense avisó a la familia tras ver mensajes "obscenos" con el acusado

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Un joven acusado de cometer varias agresiones sexuales y físicas contra su pareja durante una corta relación ha sido juzgado este viernes en Audiencia Provincial de Lugo, y se enfrenta a los 16 años de prisión, que pide la Fiscalía, o a 18 de la acusación particular.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita una indemnización de 30.000 euros por daños morales, mientras que la acusación particular reclama 50.000 euros. El acusado, que actualmente se encuentra en prisión, ha negado durante su declaración todos los hechos que se le atribuyen. Según informa 'La Voz de Galicia', la víctima relató que el hombre empezó a maltratarla apenas unos días después de empezar su relación, tanto en el domicilio en el que vivían como en algún bar que frecuentaban.

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"Un día estábamos teniendo sexo y él se quitó el preservativo. Decía que quería tener hijos conmigo, pero yo no quería. Lo aparté y él me agarró y me forzó. Empecé a sangrar por el labio. Luego continuó hasta que terminó. Yo me sentía intimidada porque él decía que su mujer tenía que hacer lo que él dijera y pensaba que me podía hacer algo", declaró la denunciante.

"Dijo que no me pegaba más porque estaba esperando un hijo suyo"

En otra ocasión, afirmó que la había llevado "a rastras" hasta su casa después de ir a un bar y que "reventó la puerta" y la empezó a golpear "en las costillas". En definitiva, "una paliza". "Dijo que no me pegaba más porque estaba esperando un hijo suyo", terminó.

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Bien distinta fue la versión del acusado. El hombre explicó que conoció a la denunciante cuando ambos alquilaron habitaciones en un piso compartido de Lugo y posteriormente decidieron compartir una habitación doble durante un corto periodo de tiempo, dos semanas, según ha matizado la víctima.

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Ante el tribunal, ha sostenido que todas las relaciones sexuales que mantuvieron fueron consentidas y que nunca ejerció presión ni violencia sobre ella, asegurando no saber "por qué dice todo eso".

Agresiones en la vivienda

La denunciante, que declaró tras un biombo, ha mantenido que el acusado la obligaba a mantener relaciones sexuales sin protección y que ejercía presión verbal cuando ella se negaba, añadiendo que "se ponía violento" y que "tenía que hacerlo porque era su mujer".

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La mujer también ha relatado episodios de violencia física, como que en una ocasión el acusado la tiró al suelo delante de la puerta y la golpeó en las costillas. Según su relato, después se refugió en su habitación, pero él rompió la puerta y volvió a agredirla. Ha añadido también que en una ocasión forcejeando la golpeó y le hizo sangrar por un labio.

Por su parte, el acusado ha negado también las agresiones físicas y ha asegurado que uno de los episodios se produjo cuando la mujer llegó al domicilio bajo los efectos del alcohol y que las lesiones fueron porque se cayó delante de la puerta. Reconoció haber causado daños en la puerta de la habitación, aunque negó haber golpeado a la denunciante y atribuyó la lesión en el labio a un roce con su barba.

Delito de agresiones sexuales continuadas

El Ministerio Fiscal acusa al joven de un delito de agresiones sexuales continuadas, por el que solicita 14 años de prisión, además de dos penas de un año por dos delitos de lesiones en el ámbito familiar. La acusación particular añade un delito de coacciones y eleva la petición total hasta los 18 años de cárcel.

Además, el ministerio público pide que el acusado tenga prohibido acercarse a la víctima durante 30 años, que no pueda desempeñar actividades profesionales relacionadas con menores durante 20 años y que cumpla una medida de libertad vigilada durante siete años tras salir de prisión.