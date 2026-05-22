Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sucesos

Localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el río Robo en Puente la Reina, en Navarra

EuropaPress_7516518_patrullaje_policia_foral_entorno_rural
La Policía Foral investiga la muerte de un peregrino británico de 63 años hallado sin vida en el río Robo. Europa Press
Compartir

La Policía Foral de Navarra investiga la aparición del cuerpo sin vida de un hombre en la mañana de este viernes en el río Robo, a su paso por Puente la Reina-Gares.

Según han confirmado fuentes policiales a EFE, el aviso del hallazgo se produjo sobre las 9:30 horas. Hasta el lugar se desplazaron agentes de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Pamplona, además de efectivos de los Bomberos de Navarra y personal sanitario.

PUEDE INTERESARTE

El caso ya está judicializado

Las autoridades han señalado que el asunto se encuentra ya judicializado, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Puente la Reina han indicado a EFE que la víctima era un peregrino de 63 años y nacionalidad británica.

Temas