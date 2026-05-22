Localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el río Robo en Puente la Reina, en Navarra

El cuerpo del peregrino fue localizado este viernes por la mañana y el caso ya se encuentra judicializado

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La Policía Foral de Navarra investiga la aparición del cuerpo sin vida de un hombre en la mañana de este viernes en el río Robo, a su paso por Puente la Reina-Gares.

Según han confirmado fuentes policiales a EFE, el aviso del hallazgo se produjo sobre las 9:30 horas. Hasta el lugar se desplazaron agentes de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Pamplona, además de efectivos de los Bomberos de Navarra y personal sanitario.

El caso ya está judicializado

Las autoridades han señalado que el asunto se encuentra ya judicializado, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Puente la Reina han indicado a EFE que la víctima era un peregrino de 63 años y nacionalidad británica.