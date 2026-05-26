Claudia Barraso 26 MAY 2026 - 17:15h.

La Policía Local de Valladolid detuvo a un joven de 22 años acusado de un delito de atentado contra la autoridad

Detenido por apuñalar con unas tijeras a un policía fuera de servicio en Vallecas, Madrid: le asestó unas 20 puñaladas por mediar en un discusión

Compartir







Un joven de 22 años fue arrestado por la Policía en Valladolid el pasado sábado después de lo que parecía una identificación rutinaria Los agentes estaban realizando con control rutinario a las cinco y media de la madrugada en la calle María de Molina cuando pidieron la documentación al joven que no tenía ningún tipo de causa penal anterior.

Sin embargo y según ha recogido el medio ‘Norte de Castilla’ el chico empezó a insultarles en plena calle diciendo que “daban asco”: “A este no le vais a hacer nada, así es como trabajáis putos funcionarios de mierda. Así va este país”. Al escuchar los gritos, los agentes le pidieron su documentación y le advirtieron de las consecuencias legales de sus palabras.

PUEDE INTERESARTE Detenido el dramaturgo Ramón Paso por una presunta agresión sexual a una alumna de 15 años en Madrid

El joven se negó a entregarles su documentación y continuó increpándoles hasta que terminó lanzando un manotazo a uno de ellos en el pecho y se dio a la fuga, tratando de esconderse en un garaje cerca del lugar. Los agentes salieron a su búsqueda después de que uno de ellos hubiese recibido el golpe. Le ordenaron que se detuviese en varias ocasiones, pero el chico, lejos de hacerles caso, continuó corriendo hasta su escondite.

Uno de los agentes tuvo que ser trasladado al hospital

Tras un rato, los agentes consiguieron dar con él y le detuvieron acusado de un presunto delito de atentado contra la autoridad. En mitad de la persecución, uno de los agentes sufrió una lesión en el brazo, sin que hayan confirmado cómo se produjo, y tuvo que ser trasladado al hospital una vez que el joven fue detenido y llevado hasta la comisaría.

PUEDE INTERESARTE Un policía fuera de servicio detiene a un hombre de 74 años que estaba pegado una paliza a su mujer en Denia, Alicante

Las autoridades no han confirmado cuál es el estado del agente herido y la manera en la que se hizo daño en el brazo y si pudo ser tras un forcejeo con el joven. Los agentes le descubrieron escondido en un garaje cerca de la calle donde se produjeron los hechos.