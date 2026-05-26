Varios montañeros advirtieron a Francisco de Paula, el español desaparecido en una ruta por el Monte Olimpo, del riesgo de la excursión

Hallan el cuerpo sin vida de Francisco Expósito, el joven de 25 años de Andújar desaparecido en Grecia

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Francisco de Paula Expósito, el joven de 25 años de Andújar (Jaén) desaparecido desde el pasado 19 de mayo cuando realizaba una ruta por el Monte Olimpo, en Grecia, ha sido encontrado sin vida.

El Ayuntamiento de su municipio ha confirmado este lunes 25 de mayo el fatal desenlace a través de una publicación en Facebook en la que expresa su "profundo pesar por el fallecimiento del joven andujareño Francisco Expósito, de 25 años, ocurrido en un accidente en Grecia".

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"Era una persona muy querida en nuestra ciudad y, desde la distancia, Andújar llora hoy su pérdida con enorme tristeza. El Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia para ofrecer todo el apoyo y la ayuda necesaria en estos difíciles momentos. Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Descanse en paz", afirma en la citada publicación.

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La desaparición de Francisco de Paula

Un mensaje de WhatsApp que el joven mandó el pasado día 19 por la mañana a su familia, en el que indicaba que hacía el trayecto desde el refugio Spilios Agapitos, en el que se había hospedado la noche del 18 al 19, era la última noticia directa que se tenía de él.

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La fotografía que también envió parecía estar hecha entre Skala y Skolio, según indicaron el pasado viernes desde la familia tras haber contactado con personal del refugio.

Al joven, que había viajado solo el sábado desde España, se le perdió la pista "yendo hacia el pico más alto" del Monte Olimpo y techo de Grecia, el Mytikas. Durante parte de la ruta estuvo acompañado por una pareja alemana, que le aconsejó no seguir ante las condiciones meteorológicas "muy desfavorables", pese a lo cual decidió continuar para conseguir su "objetivo" sin que su familia sepa si alcanzó la cima.

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Lo que sí sabe es que había reservado la noche del 19 de mayo una habitación en un refugio, desde el que le han trasladado que "no pasó la noche allí no lo han visto por las cámaras de seguridad". Tampoco se subió al autobús que debía coger el miércoles 20 a las 13,30 horas ni al posterior vuelo que tenía reservado.

Precisamente, la dueña de este refugio, María Zolota, ha concedido unas palabras al medio de comunicación local 'Ta Nea' en las que asegura que le advirtió que no subiese hasta la cima del monte en esas condiciones. "Cuando lo vi, le dije que no subiera, porque iba completamente mal vestido, ni siquiera tenía el equipo necesario. Imagínense que no llevaba raquetas de nieve , y en lugar de bastones, tenía palos", asegura la dueña del refugio donde se hospedaba el joven.

La búsqueda del joven

Ante la falta total de noticias, la familia inició una campaña de difusión a través de redes sociales para intentar localizarlo. Compartieron fotografías del joven y pidieron colaboración a montañeros y personas que pudieran encontrarse en la zona del Monte Olimpo.

En ella, aparecía una fotografía del joven en el Monte Olimpo con la que se pedía "toda la difusión posible" para que llegara a montañeros que pudieran estar por la zona, donde se estableció un operativo de búsqueda que, finalmente, ha encontrado su cuerpo.

Las labores de búsqueda se intensificaron durante los últimos días hasta que finalmente los equipos desplegados localizaron el cuerpo sin vida del joven andujareño. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente.

La tragedia ha dejado consternada a toda la localidad de Andújar, que permanece conmocionada por la pérdida de Francisco Expósito, un joven de solo 25 años cuya aventura en Grecia terminó de manera trágica.