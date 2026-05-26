La brutal pelea a sillazos en una hamburguesería de la Feria de Córdoba: “¡Te voy a matar!”

Alberto Rosa 26 MAY 2026 - 17:51h.

Dos clientes se enfrentaron a los comerciantes del establecimiento lanzando taburetes y ollas

La Feria de Córdoba 2026, sin reggaeton y sin pop: las horas en las que las casetas no podrán reproducir ningún tipo de música que no sea la "tradicional"

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Taburetes, ollas, golpes y gritos en una hamburguesería de la Feria de Córdoba protagonizaron en la pasada noche del lunes una brutal pelea entre dos clientes y los empleados del puesto de comida. Como resultado, una persona con heridas leves y daños materiales en el puesto tras el altercado, que quedó grabado en vídeo y que ya circula en redes sociales.

En el vídeo se puede ver a dos jóvenes lanzando objetos contra el puesto, entre ellos taburetes de metal. Mientras, desde el interior del establecimiento portátil, los empleados se defienden y responden arrojando ollas. Al final del vídeo, se oye a uno de los participantes “te voy a matar”.

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Según ‘El Día de Córdoba’, la Policía Nacional ha explicado que los agentes fueron requeridos por la pelea, aunque no se han practicado detenciones hasta el momento y tampoco se han presentado denuncias. El motivo de la pelea también se desconoce.

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Tres detenidos en el lunes de feria

Por otro lado, el dispositivo policial de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba se ha saldado este lunes con la detención de dos personas por reclamación judicial, que ya son cuatro desde el inicio de la feria el viernes, así como a una mujer por maltrato a su pareja, un varón, siendo la segunda detención de este tipo.

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Según recogen los balances de actuaciones de la Policía Nacional y la Local, recogidos por Europa Press, este lunes y hasta las 08,00 horas de este martes, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han realizado 138 identificaciones; han intervenido en seis riñas.

Asimismo, han levantado 54 actas por incumplimientos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y han ayudado en cinco servicios humanitarios.

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Mientras, la Policía Local ha intervenido desde las 08,00 horas del lunes hasta las 08,00 horas del martes en dos auxilios por intoxicación de alcohol o drogas; en dos accidentes; en dos infracciones a los normas municipales por negar acceso a casetas, y en siete pérdidas o recuperación de objetos y documentos, entre otras.