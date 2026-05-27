Intervienen heroína, cocaína, marihuana y dinero en efectivo en la operación antidroga de Palma

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La operación antidroga desarrollada este miércoles por la Policía Nacional en el barrio palmesano de Son Gotleu se ha saldado con el arresto de seis personas, y la práctica de dos registros en los que se han intervenido más de medio kilo de cocaína, y más de 70 gramos de heroína, más de 250 gramos de marihuana.

Además, los agentes se han incautado de más de 13.000 euros en efectivo, dólares y 81.000 nairas (unos 50 euros), la moneda oficial de Nigeria.

Los seis detenidos están acusados de delitos contra la salud pública

La investigación está a cargo del Grupo II de estupefacientes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) y en el operativo han participado agentes de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y Guías Caninos.

El dispositivo se ha desplegado la mañana de este miércoles y se ha prolongado durante unas horas. En el piso, que funcionaba como un punto de venta de droga y ha sido desmantelado, los agentes han encontrado heroína, cocaína y marihuana, así como dinero en efectivo.