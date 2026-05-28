Detenido por atentar contra agentes y atrincherarse en su vivienda en Fresnedillas de la Oliva, Madrid

Intentó electrificar la puerta de su casa con una batería de coche tras intentar quemar el domicilio de su vecina

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Fresnedillas de la OlivaAgentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre en el municipio madrileño de Fresnedillas de la Oliva tras atrincherarse en su casa con un cuchillo y tratar de electrificar la puerta con una batería de coche después de que hubiera lanzado objetos con fuego con la intención de quemar el domicilio de su vecina.

La Guardia Civil fue alertada la noche del pasado domingo de que un varón de 60 años estaba arrojando objetos con fuego a su vecina para incendiar su vivienda y además amenazaba con emplear explosivos, informa el instituto armado.

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Se atrincheró en su domicilio e intentó electrificar la puerta de su vivienda con la batería de un coche

Cuando el hombre se percató de la llegada de los agentes se atrincheró en su domicilio con un cuchillo de grandes dimensiones y comenzó a arrojarles objetos.

Asimismo trató de electrificar la puerta de entrada con las pinzas de la batería de su coche para impedir la entrada de una patrulla de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), que consiguió acceder al domicilio y desarmarle.

Sus vecinos ya le habían denunciado en varias ocasiones

Los vecinos de esta localidad ya han interpuesto cinco denuncias en su contra por delitos de daños, lesiones y amenazas, entre otros motivos por haber incendiado los muebles del jardín de otra vecina.

El arrestado ha sido puesto a disposición judicial por un supuesto delito de atentado a agentes de la autoridad.