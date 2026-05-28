Los vecinos escucharon los gritos de la mujer y avisaron a los servicios de emergencia. Cuando los sanitarios llegaron al chalé no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima

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Una mujer de 76 años, de nacionalidad alemana, falleció este miércoles por la tarde en Xàbia (Alicante) al quedar atrapada con su silla de ruedas en el sistema elevador que empleaba para acceder a su vivienda.

Al parecer el accidente se produjo en el chalé de la víctima situado en la falda del Macizo del Montgó, que tiene una pendiente muy pronunciada para acceder a la parcela.

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Según las primeras informaciones, la víctima tenía importantes problemas de movilidad y empleaba habitualmente una silla de ruedas. Para salvar el tramo de escaleras que daba acceso a la vivienda, la mujer utilizaba un sistema salvaescaleras al que enganchaba la silla.

Gritos de auxilio

Por causas que todavía se desconocen, el mecanismo falló y la mujer quedó atrapada en el elevador. Fueron los vecinos los que escucharon los gritos de auxilio de la víctima y avisaron a los servicios de emergencias.

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A la vivienda acudieron de inmediato varias patrullas de la Policía Local de Xàbia, efectivos del parque de bomberos de Dénia, Cruz Roja y una unidad del SAMU. Sin embargo, cuando los sanitarios llegaron al chalé no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar qué provocó el fallo del sistema elevador.

La fallecida residía desde hacía años en Xàbia.