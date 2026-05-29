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Sucesos
Agresión sexual

Un hombre de 43 años, detenido en Madrid por abusar durante meses de su hijastra de 13 mientras la madre trabajaba

Un agente de la Policía Local de Madrid detiene a un hombre
Agentes de la Policía Local de Madrid se desplazaron hasta el trabajo del acusado para detenerle. Europa Press
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La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 43 años en el distrito de Ciudad Lineal por abusar sexualmente durante meses de su hijastra de 13 años cuando la madre de ésta se iba a trabajar. La menor le delató ante una profesora, que alertó a las autoridades.

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Sobre las 13:15 horas del pasado 22 de mayo la Policía Municipal fue comisionada para acudir a un instituto del distrito de Ciudad Lineal ante la llamada de su directora, que comunicó a los agentes que una menor de 13 años les había relatado que sufría abusos sexuales por parte de su padrastro desde hacía meses, informan fuentes policiales.

Acudía a clases bastante afectada

La niña, que había sufrido conductas autolesivas a consecuencia de los abusos, acudía a clases bastante afectada y, ante la insistencia de una de sus profesoras, le contó "de forma espontánea" lo que le sucedía, a lo que añadió que sentía "rechazo" por volver a su casa.

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Ante la gravedad de los hechos, se activó el protocolo por parte de la Policía y se comisionó a los sanitarios del SAMUR para que atendieran a la menor de edad, que narró cómo la pareja de su madre aprovechaba que ésta salía a trabajar para abusar de ella, pese a que trataba de resistirse.

Al entrevistarse con la madre, ésta contó a los agentes que no sabía nada, aunque comenzaba a tener sospechas por la conducta de su hija, que fue posteriormente trasladada al hospital para una exploración médico-forense, tras lo que acudió a la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional.

Por su parte, los agentes acudieron al lugar de trabajo del hombre, un varón de 43 años, y procedieron a su detención por un presunto delito de agresión sexual continuada, por lo que ha sido puesto a disposición judicial.

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