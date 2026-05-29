Agencia EFE Redacción Madrid 29 MAY 2026 - 12:24h.

La madre de la víctima aseguró no saber nada de las presuntas agresiones sexuales, pero que el comportamiento de su hija le llevó a sospechar que algo estaba pasando

Expertos ofrecen claves para detectar señales de abuso sexual en niños y prevenir agresiones

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La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre de 43 años en el distrito de Ciudad Lineal por abusar sexualmente durante meses de su hijastra de 13 años cuando la madre de ésta se iba a trabajar. La menor le delató ante una profesora, que alertó a las autoridades.

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Sobre las 13:15 horas del pasado 22 de mayo la Policía Municipal fue comisionada para acudir a un instituto del distrito de Ciudad Lineal ante la llamada de su directora, que comunicó a los agentes que una menor de 13 años les había relatado que sufría abusos sexuales por parte de su padrastro desde hacía meses, informan fuentes policiales.

Acudía a clases bastante afectada

La niña, que había sufrido conductas autolesivas a consecuencia de los abusos, acudía a clases bastante afectada y, ante la insistencia de una de sus profesoras, le contó "de forma espontánea" lo que le sucedía, a lo que añadió que sentía "rechazo" por volver a su casa.

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Ante la gravedad de los hechos, se activó el protocolo por parte de la Policía y se comisionó a los sanitarios del SAMUR para que atendieran a la menor de edad, que narró cómo la pareja de su madre aprovechaba que ésta salía a trabajar para abusar de ella, pese a que trataba de resistirse.

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Al entrevistarse con la madre, ésta contó a los agentes que no sabía nada, aunque comenzaba a tener sospechas por la conducta de su hija, que fue posteriormente trasladada al hospital para una exploración médico-forense, tras lo que acudió a la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional.

Por su parte, los agentes acudieron al lugar de trabajo del hombre, un varón de 43 años, y procedieron a su detención por un presunto delito de agresión sexual continuada, por lo que ha sido puesto a disposición judicial.