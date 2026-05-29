Los bomberos han estabilizado el fuego en las zonas de vegetación y de industria

Los bomberos consiguieron extinguir antes el fuego en la zona de vegetación

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Protección Civil ha enviado este viernes 29 de mayo hacia las 8 de la mañana un mensaje al móvil de la población para levantar el confinamiento de 600 vecinos del municipio de Òrrius, Barcelona, después de que los Bomberos hayan dado por controlado el incendio decretado este pasado jueves 28 de mayo al mediodía, tanto con respecto a la parte de la vegetación como la que afectaba a la industria.

Según han informado los Bomberos, por la noche no han encontrado ningún punto caliente en la zona de vegetación y, en el sector de la industria, todavía se puede ver la columna de humo, aunque ha bajado su intensidad.

El origen del incendio

El fuego se originó en el patio de una industria del municipio que se dedica a la fabricación de ceras y parafinas y se fue propagando hacia la masa forestal.

Unos ochenta bomberos ayudados de 31 vehículos, cuatro de ellos aéreos, estuvieron trabajando en este incendio, que generó una columna de humo y mantuvo confinada a la población. El subinspector de los Bomberos Josep Manel Escudero ha explicado que recibieron el aviso del incendio a las 12:40 horas y que afectaba a la industria Porquinat, donde dieciséis personas que había trabajando abandonaron el lugar sin sufrir daños.

Para que la parafina de la industria, en la que había 500 toneladas, no contaminara la zona, los bomberos no tiraron agua y esperaron a que se consumiera el combustible. El incendio afectó también a la zona forestal del exterior de la fábrica, donde quemó una hectárea, pero no hubo afectación a personas ni a edificaciones y los bomberos ya lo dieron por estabilizado.

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Un trabajo de 17 horas

El incendio se estabilizó cerca de las 19:00 horas de la tarde del del pasado jueves, después de que se originara sobre las 13:00 horas. Este viernes ya se ha dado por estabilizado al completo a las 6:41 horas de la mañana, después de un trabajo de 17 horas.

Desde la cuenta de la red social 'X', Protección Civil ha pedido que "no se acerque a la zona afectada por el incendio para evitar riesgos innecesarios y siga las instrucciones de las autoridades".