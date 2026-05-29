Los sindicatos rechazan las "migajas" de la Consejería de Educación y exigen mayor dotación para la docencia

Una coordinadora de profesores publica el muro de la vergüenza de la educación valenciana con las deficiencias en decenas de colegios

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Los profesores de Cataluña continúan en pie de guerra. Varios docentes han pasado la noche encerrados en la Consellería de Educación en Barcelona y mantienen su protesta este viernes. La última reunión ha vuelto a terminar sin acuerdo. Los docentes amenazan con un encierro indefinido si no les presentan una propuesta razonable.

La marea de camisetas amarillas ha inundado las calles para reclamar mejoras laborales a las autoridades de educación de y FP de la Generalitat; es la segunda huelga general educativa del ciclo de movilizaciones en Cataluña. Este jueves tras cinco horas de reunión intensa aunque han ido acercado posiciones, el encuentro terminó sin acuerdo.

Los profesores siguen viendo insuficientes las medidas planteadas por el Gobierno de la Generalitat y este viernes mantienen su protesta y aseguran que seguirán el encierro dentro de la Consejería de Educación, donde han pasado la noche con colchones, sacos de dormir. Los docentes están dispuestos a endurecer las presiones hasta conseguir una propuesta que consideren razonable y a la altura de sus exigencias.

La Consejería de Educación propone seguir negociando en una nueva reunión, pero los representantes de mantienen que sólo se sentarán a hablar si el departamento llega con nuevas propuestas sobre la mesa.

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Esta es la cuarta huelga general en la educación de Cataluña en lo que va de curso, y los manifestantes han abanderado pancartas en las que se leen frases como 'El ahorro nos matará'. 'Menos policías y más educadoras', 'Niubó, escucha, se acerca la revuelta' y 'Fuera, fuera, fuera los Mossos de la escuela'.

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Los sindicatos exigen más recursos para la educación y no "migajas"

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha hablado de las reivindicaciones que es aumentar las dotaciones, y definió de insuficiente el nuevo complemento planteado por Educación.

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ve un cambio en la negociación con Educación, pero consideran que están en la "casilla de salida" tras reconocer la deuda de los estadios docentes porque el nuevo complemento no responde a la reivindicación.

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Laura Gené, de la CGT Ensenyament, valora la propuesta del departamento como "migajas" e insiste en que no es solo una cuestión de salarios, sino que son necesarias más dotaciones.