Europa Press Valencia, 29 MAY 2026 - 14:50h.

Los profesores han instalado un aula en la Ciudad de las Artes y las Ciencias cuando se cumplen quince jornadas de huelga en defensa de la educación pública valenciana

Profesores en pie de guerra en Cataluña: un grupo de docentes se encierra en la Consejería de Educación

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Docentes han participado este viernes en una acción reivindicativa en València "sacando a la calle" un aula. El objetivo de esta iniciativa, que se produce en el contexto de las protestas que acompañan a la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, es "hacer visible el conflicto" y advertir que "esta revuelta no se para".

Los participantes han desembarcado en los aledaños de la Ciudad de las Artes y las Ciencias cargando sillas, pupitres y una pizarra para simular una clase.

Una vez sentados, han comenzado a exponer sus reivindicaciones y a denunciar la situación en la que, según remarcan, "se encuentra la educación pública valenciana" con "clases que superan los 35º en verano, falta de personal orientador en los centros, bajas de profesorado que tardan en cubrirse o aulas saturadas".

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Asimismo, han pedido la dimisión de la consellera de Educación, Carmen Ortí, y han entonando lemas como "No és vocació, és explotació"; "Vaga,vaga educativa" o "Aturem les retallades en Educació".

Situación límite en la educación valenciana

Una de las manifestantes, Inma Milán, del IES Jordi Sant Jordi, ah explicado que la acción ha reunido a profesionales de diversos centros de la capital y de la comarca de l'Horta con el objetivo de que "la lucha se extienda". "Más allá de lo que pasa de puertas adentro de la Conselleria de Educación y de este fraude de negociación, nosotros queremos lazar un mensaje bien claro: esta revuelta para defender la escuela pública y en valenciano no va a abandonar las calles y no va a parar".

"Queremos continuar haciendo visible este conflicto, extendiéndolo mas allá de nuestras fronteras, por eso venimos aquí, al punto que más turistas recibe", ha explicado la profesora, que ha criticado que no se cobre a los visitantes una tasa turística "y haya dinero para educación concertada ultracatólica pero se niegue una dotación presupuestaria que pueda aligerar la insostenible situación que vivimos".

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La docente ha recalcado que el colectivo no saldría a la calle si la situación no fuera límite porque el profesorado "cree en la educación universal y de calidad y queremos continuar educando, este es el núcleo de nuestra lucha".

Se ha referido a la situación de "muchos" centros como el suyo, equipamientos construidos en torno a los años 80 en los que "no se hacen reformas que, por ejemplo, permitan la habilidad climática". Además ha advertido que "está llegando a aspectos peligrosos para la salud del alumnado puesto que no se trata solo del calor, sino también de marcos de ventanas que se caen o de aulas que hemos de precintar y dejar de utilizar para evitar males mayores".

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La docente ha subrayado que "la sociedad valenciana estima la educación valenciana y va a luchar por ella" y ha recordado otras muestras ciudadanas a favor de la enseñanza como la llamada 'primavera valenciana' o les Trobades de Escoles en Valencià.

"Ahora lo estamos volviendo a ver con el clamor incontestable que hay desde el pasado 11 de mayo", ha dicho la profesora, que, tras quince jornadas de huelga admite que hay "frustración por la falta de negociación", pero "también un entusiasmo colectivo enorme que se refleja en que las concentraciones continúan llenas". "El sentimiento es de seguir luchando", ha resuelto.