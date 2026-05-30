Más del 80 % de docentes han votado en contra de los planteamientos acerca de plantillas, inclusión educativa y la lengua valenciana

Los profesores sacan las aulas a la calle para visibilizar los problemas de la educación valenciana y avisan: "Esta revuelta no se para"

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BarcelonaLos docentes valencianos, el 91 % del profesorado no universitario de la educación pública de 30.014 votantes, rechazan la propuesta de Educación. Y hasta el 80 % apoyan mantener la huelga indefinida que ya acumula numerosas jornadas.

En la consulta lanzada por los tres sindicatos sobre el planteamiento trasladado la Generalitat Valenciana, han decidido continuar con las manifestaciones y protestas que comenzaron el 11 de mayo.

STEPV, CCOO y UGT, con el apoyo de Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià (CADPV) CNT, CGT, COS, CSO y Docents en Lluita lanzaron este 29 de mayo la votación entre el profesorado y ha finalizado a las 14 horas de este sábado.

El acuerdo que se ha votado es el penúltimo documento de la Conselleria, ya que la consulta se lanzó por la mañana y Educación remitió su última propuesta con cambios en determinados apartados de las reivindicaciones ya por la tarde.

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Esta última oferta, sobre la que volverán a reunirse este 31 de mayo, todavía no ha podido ser consultada al profesorado, según ha advertido el STEPV.

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A la encuesta han respondido 30.014 docentes (de unos 78.000 que hay en la Comunidad Valenciana), y de todas las reivindicaciones el único punto que logra apoyo para su firma por parte de los tres sindicatos es el referido a la burocracia, con un 69 % de votos afirmativos.

Sobre los puntos concretos de la negociación, el 94 % ha votado en contra del acuerdo retributivo firmado por CSIF y ANPE con la Conselleria -que establece una subida salarial de 200 euros brutos mensuales en el complemento específico autonómico de forma progresiva hasta 2028 y es la oferta que mantiene Educación-, y un 89 % no están de acuerdo en que el STEPV, CCOO y UGT se adhieran al mismo.

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En contra de las ratios y sin apoyar la propuesta del valenciano

El 94 % se opone también a que los sindicatos se sumen al acuerdo en materia de ratios. Un 89 % ha votado en contra de apoyar las propuesta en cuanto a plantillas, y en infraestructuras, el 78 % se opone a dar apoyo al acuerdo.

También el 84 % no apoya la propuesta de inclusión educativa; un 83 % no respalda la propuesta sobre la Formación Profesional y un 85 % ha dicho "no" a la idea con el valenciano.

La encuesta preguntaba también sobre cómo consideraban que se tenían que organizar las futuras movilizaciones. Al respecto, un 54 % se ha mostrado a favor de mantener la huelga indefinida con movilizaciones puntuales; un 26 % continuar la huelga con el formato actual; y un 20 % desconvocarla pero continuar con otro tipo de movilizaciones.

Preacuerdo "histórico" entre sindicatos docentes y el Govern en Cataluña

Por otro lado, en Cataluña sí que se ha alcanzado un preacuerdo que el 'president' Salvador Illa ha calificado de "histórico", entre sindicatos docentes y el Govern, para poder poner fin a las huelgas en el sector educativo.

Durante un acto para inaugurar una residencia para personas mayores en Calaf (Barcelona), ha expresado su opinión después de que ambas partes cerraran un pacto tras meses de movilizaciones.

El preacuerdo deberá ser sometido a consulta de todo el colectivo e incluye un incremento anual de 384,77 euros en docentes de Primaria y 389,50 euros en Secundaria en la parte autonómica del salario (que incluye el nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales).

Illa ha agradecido la "voluntad y actitud de diálogo" que han hecho posible el acuerdo y el "trabajo" de la Conselleria de Educación, que retomó las conversaciones con los sindicatos mayoritarios hace unas semanas ante su negativa de sumarse al pacto ya cerrado con CCOO y UGT.

"Es un primer paso para remontar el ámbito educativo y poner a partir de ahora todos los esfuerzos en lo que realmente importa, que es alcanzar la excelencia en el ámbito educativo", ha destacado el presidente catalán.

Los aumentos salariales acordados supondrán una inversión de 726 millones de euros, que se suman a los 2.000 millones que ya se pactaron en marzo solo con CC.OO y UGT.