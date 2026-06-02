Cuatro dotaciones de los Bomberos han evitado la propagación de las llamas

Un incendio en una casa en Granada dejó a un hombre en el hospital por inhalación de humo

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Efectivos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid han sofocado en la madrugada de este martes 2 de junio un incendio originado por unas llamas en una arizónca de una vivienda de la localidad de Boadilla del Monte, que amenazaban con extenderse a otras parcelas.

Concretamente, han sido cuatro las dotaciones de los Bomberos de la comunidad madrileña las que han evitado la propagación de las llamas y extinto las mismas, según informa el 112 Comunidad de Madrid.

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El incendio comenzó por la noche, después de que las arizónicas de una casa comenzaran a arder y a extenderse por la vegetación cercana al entorno de la parcela y a las viviendas colindantes.

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Cabe señalar que este incendio "no ha afectado a la estructura de la casa", de acuerdo con la referida autoridad de emergencias que agrega que también han intervenido en el suceso el Servicio de Emergencias Municipal y Protección Civil del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, la Policía de Boadilla y la Guardia Civil.

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Incendio en Granada

Ayer, lunes 1 de junio, un hombre de 73 años resultaba afectado por inhalación de humo y trasladado a un hospital para ser atendido tras el incendio de una vivienda en la localidad granadina de Morelábor, según informó el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

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El siniestro tuvo lugar en una casa de una planta situada en la calle Lepanto, en el núcleo poblacional de Moreda. El teléfono 112 atendió sobre las 16:00 horas una llamada de socorro que alertaba del incendio al tiempo que solicitaban asistencia sanitaria urgente para la única persona que se encontraba en su interior y que había inhalado humo.

Hasta el lugar se desplazaron, avisados por la sala coordinadora, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Granada, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Guardia Civil.

Bomberos del parque de Iznalloz sofocaron el fuego, originado en la cocina. El incendio hizo que ardieran por completo dos estancias, la cocina y el trastero, mientras que el resto de habitaciones únicamente se vieron afectadas por el humo.

Efectivos del servicio de extinción de incendios lograron rescatar a dos perros de la vivienda, mientras que los servicios sanitarios evacuaron al único afectado al Hospital de AltaRe solución de Guadix.