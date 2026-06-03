Redacción Euskadi 03 JUN 2026 - 12:28h.

Los dueños del local expulsaron a la presunta agresora, al tiempo que le trasladaron que “no vamos a aceptar a gente transfóbica en nuestro espacio”

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El Ayuntamiento de Arrigorriaga, Vizcaya, ha condenado la presunta agresión tránsfoba sufrida por el concejal de EH Bildu Xabier Cabrera, responsable del movimiento LGTBIQ+ del municipio, durante la madrugada del pasado sábado. El edil relató que la supuesta agresión se produjo mientras tomaba algo con unos amigos y conversaba con una persona del municipio a la que hacía años que no veía.

"No fue una confusión"

Según ha informado El Correo, al inicio la conversación transcurrió con normalidad, pero la mujer comenzó a referirse a él por su nombre anterior y a tratarle en femenino. Cabrera aseguró que “Inicialmente no le quise dar importancia porque todo el mundo se puede equivocar”, sin embargo, con el paso de los minutos comprobó que no se trataba de una confusión.

Al sentirse incómodo, decidió corregirla y recordarle que era un chico y que se llamaba Xabi. Fue entonces cuando comenzó la discusión. La mujer le respondió que “eso de que eres chico lo dirás tú”, a lo que Cabrera contestó que “no es que lo diga yo, lo dice mi DNI y, además, no tengo por qué demostrar nada a nadie, ni por qué me tienes que estar rebatiendo”.

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El concejal relató que, en ese momento, la mujer insistió repetidamente en que “nunca voy a ser un hombre porque tengo vagina, que biológicamente soy mujer”.

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Cabrera asegura que intentó mantener la calma pero ante la insistencia de su interlocutora, decidió salir del local para tranquilizarse: “Ahí me explotó todo; creía que ya estaba preparado para aguantar este tipo de situaciones, pero no”.

Expulsión del local

Según recoge El Correo, los responsables del local expulsaron a la mujer, al tiempo que le trasladaron que “no vamos a aceptar a gente transfóbica, ni que hagan sentir mal a alguien en nuestro espacio”, un gesto que Cabrera agradeció.

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El edil explicó que decidió hacer pública la agresión porque “esto no lo hago público por mí, sino por toda la gente joven que vendrá por detrás, porque no tiene por qué vivir estas situaciones”.

Desde el consistorio arrigorriaga, se agradece la actitud de defensa y apoyo de “quienes intervinieron ante la situación, protegiendo y respondiendo de forma activa frente al suceso”, actitudes que para los responsables municipales “demuestran que la solidaridad y la responsabilidad colectiva son indispensables ante el odio y la discriminación”.

En el comunicado público reconoce que “la LGTBIfobia no se manifiesta únicamente a través de agresiones físicas. Los insultos, desprecios, cuestionamientos o menosprecios son también expresiones de discriminación basadas en la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, y no tienen cabida en nuestro pueblo”, menos cuando se produce “contra un representante de la ciudadanía”, por lo que “adquiere una dimensión institucional y pone de manifiesto los obstáculos y expresiones de violencia a los que se enfrentan las mujeres y las disidencias de género y sexuales a la hora de participar en el espacio público, político y social”

También recuerda que “este tipo de ataques no afectan solo a una persona individual; el mensaje excluyente se dirige a todo el colectivo LGTBI+. Por ello, la lucha contra la LGTBIfobia es una responsabilidad que compete a toda la sociedad”.

Ante estos acontecimientos, el Ayuntamiento de Arrigorriaga “reafirma su compromiso para garantizar la diversidad, hacer frente a la discriminación y construir entornos seguros”, al tiempo que asegura que “seguiremos trabajando para que Arrigorriaga sea un pueblo libre, seguro y diverso, y para que todas las personas puedan vivir con libertad y dignidad, sin miedo”.