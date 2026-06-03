Mabel Cupet Sevilla, 03 JUN 2026 - 12:38h.

El presunto autor trató de acercarse al menor que estaba en brazos de su madre en una céntrica calle del municipio malagueño

Los agentes, que paseaban junto a la familia en el momento de los hechos, lograron reducir al sospechoso hasta la llegada de una patrulla

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Momentos de gran tensión se vivieron este domingo en pleno centro de Fuengirola cuando un hombre intentó presuntamente acercarse a un bebé de apenas 19 meses. La rápida intervención de dos agentes de la Policía Nacional que se encontraban fuera de servicio evitó que el suceso terminara de forma dramática.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15.30 horas en la calle Pintor Nogales, una de las zonas más transitadas de la localidad costasoleña. La madre del menor paseaba junto a su marido, su hijo y una pareja amiga cuando se produjo el incidente.

Un comportamiento que despertó sospechas

La mujer se separó durante unos instantes del grupo mientras jugaba con el pequeño. Fue entonces cuando observó la actitud de un hombre que, al parecer, permanecía mirando fijamente al niño, una circunstancia que le hizo desconfiar.

Ante esa situación, decidió coger al menor en brazos y regresar junto a sus acompañantes. Sin embargo, antes de que pudiera reunirse con ellos, el sospechoso se habría abalanzado sobre ella.

La mujer comenzó a forcejear y pidió ayuda a gritos. Sus acompañantes acudieron de inmediato al escucharla. Se trataba de una pareja de agentes de la Policía Nacional destinados en Málaga capital que se encontraban fuera de servicio.

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Reducido por los agentes

Según las fuentes citadas por La Opinión de Málaga, los policías se identificaron como agentes e intervinieron para impedir que el hombre continuara con su acción. El sospechoso habría opuesto resistencia, aunque finalmente pudo ser reducido y retenido hasta la llegada de una patrulla uniformada.

El menor resultó ileso y la madre presentó posteriormente una denuncia formal ante la Policía Nacional. Por el momento no han trascendido las motivaciones que pudieron llevar al detenido, de nacionalidad alemana, a actuar de esta manera.

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La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas del suceso. Aunque fuentes policiales han confirmado a la web de informativos Telecinco que el autor de los hechos es una persona con sus facultades mentales mermadas.

Un caso similar

El suceso ha reavivado el recuerdo de otro episodio similar registrado en Fuengirola hace apenas tres meses. En aquella ocasión, un hombre de 45 años fue detenido después de que varias personas frustraran un presunto intento de llevarse a una niña de cinco años en el mercadillo de la localidad.

Tras pasar a disposición judicial, el investigado quedó en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas una orden de alejamiento de la menor y la prohibición de residir en Fuengirola y Mijas mientras continuaba la instrucción del caso.