La víctima estaba con unos amigos en un bar de Ejea cuando los agresores irrumpieron en el local

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ZaragozaTres personas han sido detenidas en Borja acusadas de secuestrar, agredir y extorsionar a un joven de 19 años en Ejea de los Caballeros, Zaragoza. Según informa la Guardia Civil en un comunicado, la intervención ciudadana y la rápida actuación de la Guardia Civil permitieron localizar a la víctima tres horas después de que fuese introducida por la fuerza en un vehículo.

Todo ocurrió la noche del 9 de marzo a las 21:30 horas. La víctima estaba con unos amigos en un bar de Ejea. Tal y como se especifica en la investigación, cuatro individuos entraron en el local, lo golpearon en la cara y lo obligaron a salir con empujones. En la calle, el joven intentó huir corriendo pero lo atraparon y lo metieron por la fuerza en un coche que se fue del lugar a gran velocidad.

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El joven tenía hematomas en el cuello, cara y piernas y una herida sangrante en la mano

Varios testigos dieron la voz de alarma a la Guardia Civil y los agentes activaron un amplio dispositivo de búsqueda con patrullas de Seguridad Ciudadana y unidades USECIC de la Comandancia de Zaragoza. A las 01:30 horas de la madrugada, los agentes localizaron a los sospechosos y a la víctima en una zona de monte cercana a Borja.

El joven tenía hematomas en el cuello, cara y piernas y una herida sangrante en la mano. Los agentes trasladaron a la víctima a un centro de salud e inspeccionaron en el vehículo de los sospechosos, donde encontraron elementos usados en la agresión y la intimidación.

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Las autoridades encontraron un arma tipo láser escondida bajo una rueda trasera, una llave de pugilato bajo el asiento, alicates y un bote de disolvente en el maletero.

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Los agresores le retorcieron un dedo con alicates y le amenazaron con beber disolvente

La víctima recibió golpes continuos y descargas eléctricas tan fuertes que llegó a desmayarse en un momento. Según la investigación, los agresores le retorcieron un dedo con alicates, le golpearon la mano y llegaron a amenazarle con obligarle a beber disolvente o cortarle un dedo si no pagaba una deuda pendiente.

Los secuestradores utilizaron también el teléfono móvil del joven para hacerse pasar por él y solicitar dinero a su entorno, alegando una deuda urgente y advirtiendo de que su vida corría peligro si no se efectuaba el pago.

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Después, la Guardia Civil registró el domicilio de uno de los sospechosos y encontró:

Varias cantidades de speed, cocaína, marihuana, hachís y resina de hachís

y resina de hachís Sustancias de corte y material para preparar dosis

2.000 euros en efectivo

Un machete de grandes dimensiones

de grandes dimensiones Una bayoneta

Un arma corta de balines metálicos

La víctima tenía una deuda con los agresores desde enero

El secuestro se produjo por una deuda económica que la víctima tenía con los detenidos desde enero, según la investigación. Desde entonces, el joven habría recibido amenazas de muerte hasta que lo raptaron la noche del 9 de marzo.

Los detenidos son tres hombres de 23, 36 y 37 años: dos de nacionalidad española (de origen magrebí) y uno de nacionalidad polaca. Dos de ellos cuentan con antecedentes. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en el centro penitenciario de Zuera. Se les imputan los delitos de secuestro, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Ejea de los Caballeros, con apoyo del Equipo de Policía Judicial de Tarazona.