Iván Sevilla 06 JUN 2026 - 12:14h.

El chico fue rescatado del mar, pero las maniobras de reanimación cardiopulmonar que le hicieron no tuvieron éxito

Durante la noche y mañana del día anterior, el fuerte viento y oleaje desplazaron incluso a un hinchable acuático

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CastellónUn joven murió presuntamente ahogado en la playa que baña la localidad costera de Peñíscola (Castellón) este 6 de junio, después de que unas 24 horas antes un temporal marítimo azotase el litoral.

La víctima se encontraba en el agua a altas horas de la madrugada. Los bomberos del parque del Baix Maestrat se movilizaron hasta el punto donde estaba pasadas ya las 4 am.

Recibieron el aviso de que había un varón "con problemas en el mar", según han precisado desde el Consorcio Provincial. Cuando los efectivos llegaron, vieron que la persona posaba "sobre unas rocas".

Maniobras RCP sin éxito

Ya la habían puesto a salvo, aunque sí actuaron para trasladarla "de urgencia hasta la calzada, donde tras confirmar su estado iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar".

Los sanitarios que igualmente acudieron a prestar ayuda continuaron con esos intentos de recuperar al chico. No obstante, "pese a los esfuerzos realizados, finalmente confirmaron su fallecimiento".

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Fuerte viento y oleaje con desplazamiento de un hinchable

Sin que haya trascendido más información sobre qué hacía a esas horas allí el joven y por qué estaba en el agua, se dio la circunstancia de que la jornada previa del 5 de junio hubo fuerte viento y oleaje.

De hecho, las intensas rachas incluso desplazaron a la orilla o arena de la playa una atracción tipo hinchable acuático que se había instalado en el mar. Ocurrió durante la anterior madrugada.