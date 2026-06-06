Iván Sevilla 06 JUN 2026 - 14:51h.

El atropello se produjo a las 2:45 horas junto a un puente, en la vía de salida de Moraleda en dirección a Granada

Un coche que pasó por la misma carretera arrolló al viandante y los sanitarios no pudieron hacer nada por su vida

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GranadaUn peatón de 43 años murió atropellado este 6 de junio cuando estaba cruzando la autovía A-92 a su paso por el municipio de Moraleda de Zafayona (Granada), según ha confirmado el 112.

En concreto, el viandante se encontraba en la carretera de salida del pueblo hacia Granada capital. En el lugar donde ocurrió el suceso hay un puente peatonal que atraviesa la autovía autonómica más larga de Andalucía.

También en la zona hay varios establecimientos como un hotel. Emergencias recibió el aviso del atropello de un coche a un hombre que necesitaba ayuda urgente a las 2:45 horas de la madrugada.

Hasta allí se desplazaron agentes de Guardia Civil de Tráfico, personal de mantenimiento de carreteras y sanitarios del 061. Sin embargo, estos últimos nada pudieron hacer por la vida de la víctima, ya fallecida.