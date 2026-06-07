Un hombre herido en la cabeza por la caída de cascotes de un edificio en plena calle en León

David Reinoso 07 JUN 2026 - 13:02h.

El hombre fue trasladado al hospital después de sufrir heridas en la cabeza y espalda a causa del desprendimiento

Los dos jóvenes fallecidos en el vuelco de un coche en Pinilla del Campo en Soria tenían 18 y 19 años

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Un hombre ha resultado herido en la cabeza y espalda en León capital después de haber sido sorprendido por el desprendimiento de unos cascotes de un edificio, tal y como informa el portal 'leonoticias'. Cabe destacar que este hecho se produce tan solo un día después de que se confirmase el fallecimiento de una mujer tras caerle encima una estructura que se desprendió de una fachada.

Los hechos han ocurrido en torno a las 10.41 horas de este domingo cuando el servicio de emergencias 112 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para un hombre de unos 60 años que había resultado herido de forma leve por la caída de unos cascotes en la Avenida Antibióticos, concretamente a la altura del número 102.

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El hombre que fue herido en la cabeza y la espalda a causa del desprendimiento de unos cascotes, se encontraba consciente cuando los servicios sanitarios acudieron hasta el lugar de los hechos. También fueron advertidos la Policía y los Bomberos de León. El hombre fue trasladado al Hospital Universitario de León.

Muere una mujer por el desprendimiento de un cartel publicitario en León

Una mujer de 90 años resultó herida este miércoles debido al desprendimiento de un cartel publicitario que estaba colocado en una fachada. Debido a las heridas provocadas por la caída, la mujer falleció la mañana del sábado. El desprendimiento tuvo lugar en la Avenida República de León, a la altura del número 34.

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El 112 recibió una llamada advirtiendo de este suceso. La mujer de 90 años se encontraba paseando por la zona cuando se produjo la caída desde una altura de tres metros. Según la Policía Local de León, el cartel pertenecía a un establecimiento situado en esa calle, una marquesina de grandes dimensiones.