David Reinoso 07 JUN 2026 - 16:09h.

El delincuente salta a la parte delantera del coche patrulla y pone en marcha el vehículo para huir

Buscan por tierra, mar y aire a un anciano de 80 años desaparecido en Piedras Blancas, Asturias

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Ojo a la rocambolesca situación que protagonizan dos policías de Texas y el sospechoso al que acaban de detener. Su intento de fuga, grabado por tres cámaras instaladas en el coche patrulla de los agentes, es digna de una disparatada comedia. A través del vídeo podemos ver que el sospechoso logra desengancharse y, con disimulo, aguarda la ocasión perfecta para abrir la puerta y saltar en marcha.

Al percatarse del intento de fuga, los dos policías, que se encontraba en la parte delantera del vehículo, detienen el coche y salen del coche para reducirlo, pero, en ese impase, el malhechor salta a la parte delante y pone en marcha el vehículo. Uno de los agentes consigue subir al asiento trasero y dispara con su táser en varias ocasiones al delincuente. Al no obtener resultado, opta por golpearle en la cabeza con su arma de fuego.

El final de la huida del delincuente

El delincuente salta del coche y este continúa su marcha de manera descontrolada. El policía, atascado en la parte trasera, se ve incapaz de poner fina esta situación. Solo en un acelerado ejercicio de contorsionismo y, casi al límite, logra frenar, evitando la colisión. Ocurrió en Dallas. Los agentes encontraron al delincuente inconsciente en la carretera y lo detuvieron de nuevo. Para ellos fue, sin duda, un día para olvidar.