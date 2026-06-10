Condenado a once años de cárcel un hombre por violar a una mujer con la que tenía una relación de amistad

Se destaca la credibilidad de la declaración de la víctima, corroborada por declaraciones de testigos

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La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha condenado a once años de cárcel a un hombre como autor de un delito continuado de agresión sexual con penetración, con la concurrencia de la circunstancia agravante de obrar con abuso de confianza, y otro leve de lesiones, por el que le impone una multa.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima, con la que mantenía una relación de amistad, con 50.000 euros, informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y recoge el fallo.

Los hechos se produjeron en 2024 después de coincidir en un establecimiento de ocio en Santiago

"Tras una noche de consumo de alcohol, donde la víctima, tras ser llevada a su casa por el acusado, sufrió agresiones sexuales, a pesar de su oposición verbal", recoge la sentencia.

En ella, se destaca la credibilidad de la declaración de la víctima, corroborada por declaraciones de testigos y un informe psicológico que evidenció el impacto emocional y físico de los hechos. El tribunal, por lo tanto, concluye que los actos fueron realizados sin el consentimiento de la denunciante y que el acusado abusó de la confianza que existía entre ambos. La sentencia no es firme pues cabe presentar recurso de apelación ante el alto tribunal gallego.