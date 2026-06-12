Los empleados resultaron heridos en el departamento de aislamiento en el que estaba el interno, que lleva pocos días en León

Un preso de la cárcel de Córdoba le raja el cuello a otro con una cuchilla casera: la víctima ha necesitado asistencia hospitalaria

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El Centro Penitenciario de Villahierro (León) ha registrado una nueva agresión producida a cuatro trabajadores que resultaron heridos en el departamento de aislamiento por un interno que previamente había salido a una consulta de urgencias al Hospital y por la que han precisado atención médica.

El preso, un interno clasificado en primer grado de tratamiento (el más restrictivo que contempla la normativa penitenciaria), y que lleva pocos días en León, "se tragó una pila y dos cuchillas para forzar su salida al hospital".

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Al reingreso del hospital, y una vez ubicado en el módulo de aislamiento, "la emprendió a golpes contra cuatro trabajadores". Los cuatro, dada la gravedad de las heridas, y una vez solventado el incidente, tuvieron que ser atendidos en un centro hospitalario de León, "al presentar contusiones y cortes a raíz de la violencia con la que el interno actuó", según ha informado a Europa Press en un comunicado Acaip.

Atendido por contusiones y golpes

El sindicato ha recordado que en lo que va de año se han producido agresiones a 15 trabajadores en el Centro Penitenciario de León. "Algo que nunca había ocurrido y que no podemos permitir. Las peleas, agresiones e incidentes son diarios, siendo hoy la prisión de Mansilla un auténtico polvorín", ha advertido.

Estas agresiones, como en repetidas ocasiones ha denunciado Acaip, "están ocurriendo con una frecuencia alarmante" y, al respecto, ha precisado que lo sucedido en los últimos meses en la prisión de León, ubicada en Mansilla de las Mulas, "no son hechos aislados, sino la causa de un deterioro evidente de la seguridad y de la falta de medios suficientes para garantizarla".

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En este contexto, el sindicato ha reiterado su advertencia: "Si no se adoptan medidas urgentes y efectivas, las consecuencias pueden ser muy graves". Al respecto, se ha referido a la sobreocupación cada vez mayor del Centro Penitenciario, con una curva de la población reclusa que ha entrado en una fase de "ascenso acelerado que amenaza con quebrar el sistema penitenciario en el centro".

Finalmente, el sindicato ha deseado una pronta recuperación a los compañeros agredidos y que los hechos ocurridos no vuelvan a producirse. Además, ha solicitado a la Dirección de la prisión que traslade a otro centro penitenciario al interno protagonista de los hechos relatados "de manera inmediata".