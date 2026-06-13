Un ciudadano localizó el cuerpo sin vida del desaparecido cerca de la carretera AS-316, en Soto del Barco

El anciano llevaba encima su documentación y pudo ser identificado tras su hallazgo a las 21:30 horas

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OviedoEl octogenario desaparecido desde el 6 de junio, a quien estaban buscando por tierra, mar y aire, ha sido encontrado muerto en un camino a unos 12 kilómetros de donde se le perdió la pista en Piedras Blancas (Asturias).

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, un ciudadano halló su cadáver este 12 de junio en una vía rural cercana a la carretera AS-316, en las proximidades de Ucedo, en el concejo de Soto del Barco.

Concretamente a las 21:30 horas llamó a la Benemérita para informar de que había localizado el cuerpo sin vida de un anciano. Hasta el punto indicado se movilizó una patrulla del puesto de Pravia.

El hombre de 80 años llevaba su documentación encima

Los agentes comprobaron que el hombre mayor, de 80 años, llevaba su documentación encima, por lo que pudieron identificarlo rápidamente. Se trataba del vecino en paradero desconocido desde hacía casi una semana.

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Tras activarse el protocolo correspondiente para estos casos, con un médico forense que acudió al lugar, el levantamiento del cadáver se produjo ya a las 00:45 horas para su traslado al Instituto de Medicina Legal.

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La autopsia que se le practique al cuerpo determinará la causa del fallecimiento del octogenario, residente en Piedras Blancas. Numerosos equipos y efectivos de emergencias habían estado durante toda la semana buscándolo.