Los bomberos han rescatado el cuerpo y una UVI ha certificado el fallecimiento del hombre

Muere ahogado un hombre de 81 años tras caer a la piscina de su casa en Batres, Madrid

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Ciudad RealUn hombre de 80 años de edad ha sido hallado sin vida este sábado en la piscina de la casa en la que residía, en la calle Poblado Platea de la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan. Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el hallazgo del cuerpo de este hombre ha tenido lugar sobre las 02:19 horas.

Al lugar se ha desplazado la Policía Nacional, la Policía Local, los bomberos que han rescatado el cuerpo y una UVI cuyo personal ha certificado el fallecimiento de esta persona.

Los bomberos rescataron el cuerpo del hombre de la piscina

El Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha 112 ha dado el aviso sobre un hombre que se había caído en la piscina de su propiedad. Después de que las autoridades acudiesen al lugar donde han ocurrido los hechos, los bomberos han rescatado el cadáver del octogenario.

El Servicio de Urgencias de Castilla-La Mancha ha comunicado la noticia a través de sus cuentas de redes sociales. Los agentes mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas que han provocado este fatal desenlace en la localidad de Ciudad Real.