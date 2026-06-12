La familia de David Salazar, el hombre cuyo cadáver fue hallado desmembrado en un camino, ha emitido un comunicado en el que pide respeto

Las brutales amenazas de los vecinos de David Salazar a Juanfran, el presunto asesino del hombre hallado desmembrado en Badajoz: "Lo matamos"

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BadajozEl crimen de David Salazar, el hombre que desapareció el pasado domingo y cuyo cadáver ha sido hallado desmembrado en un camino de Badajoz, ha sacudido a Badajoz. Su extraña desaparición y posterior hallazgo de su cuerpo sin vida ha provocado en su entorno y en su vecindario verdadera conmoción que ha desembocado en graves altercados con la Policía Nacional.

A pesar de estos enfrentamientos con los agentes, la familia directa de David Salazar ha querido emitir un comunicado a través de sus abogados en el que se desvincula de ellos y en los que pide el máximo respeto a la investigación.

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El comunicado de la familia de David Salazar

"Desde la representación letrada de la familia de David Salazar, y en nombre de sus seres queridos, queremos trasladar públicamente el profundo dolor que atraviesa la familia en estos momentos absolutamente devastadores. Estamos rotos de dolor. David era un hijo, un padre, un familiar y un amigo profundamente querido, y su pérdida, en unas circunstancias tan terribles, ha provocado un sufrimiento imposible de expresar con palabras", comienza explicando el comunicado que ha sido emitido a varios medios y que ha sido publicado por el diario '7 Días Extremadura'.

"En primer lugar, la familia quiere pedir el máximo respeto para David, para su memoria, para su dignidad y para todos sus familiares y allegados. En estos momentos, cualquier manifestación pública debe estar presidida por la prudencia, la humanidad y la sensibilidad. Asimismo, la familia desea expresar su sincero agradecimiento a los miembros del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Badajoz y a todos los agentes que han intervenido en la investigación, por el enorme esfuerzo realizado y por el rápido esclarecimiento inicial de los hechos. Su trabajo ha sido esencial en unos días de angustia insoportable. Queremos agradecer también, de manera muy especial, a todas las personas que, de forma desinteresada, han ayudado durante estos días en la búsqueda de David, acompañando a la familia, difundiendo su desaparición y colaborando en todo aquello que estaba en su mano. La familia nunca olvidará ese apoyo", continúan expresando.

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Justo después de estas palabras, la familia ha pedido respeto a la investigación por este crimen: "A partir de este momento, confiamos plenamente en que la Justicia dé una respuesta contundente, eficaz y proporcionada a la extrema gravedad de los hechos. Rogamos que se permita ahora actuar a los Juzgados y Tribunales con la serenidad y firmeza que exige un caso de esta naturaleza, para que, llegado el momento procesal oportuno, se depuren todas las responsabilidades y se imponga una condena ejemplar al responsable o responsables de tan atroz crimen".

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Por último, la familia ha pedido "también la máxima sensibilidad en el tratamiento público de las circunstancias del asesinato de David y, muy especialmente, en relación con el trato que se dio a sus restos. Suplicamos a los medios de comunicación y a la opinión pública que eviten cualquier difusión innecesaria, morbosa o irrespetuosa de detalles que solo incrementan el dolor de sus seres queridos y lesionan la dignidad de David. Por último, la familia ruega poder despedir a David en la más estricta intimidad, rodeada únicamente de sus familiares y amigos más cercanos. En nombre de la familia, reiteramos el agradecimiento por las muestras de cariño recibidas y pedimos respeto, silencio y humanidad en estos momentos de dolor irreparable".

El acusado de asesinar a David Salazar desmembró su cuerpo

Según indican fuentes conocedoras del caso, el cadáver de David Salazar fue hallado en la barriada pacense de Tulio apareció en varias bolsas de plástico, ya que el cuerpo fue descuartizado, aunque no precisan el momento en el que se trasladaron a la zona de vegetación donde fue hallado. Juanfran, el hombre detenido por la muerte de David Salazar, fue el mismo que facilitó en uno de los interrogatorios que le realizó la Policía Nacional la localización del cuerpo.

Según ha podido saber este jueves la web de 'Informativos Telecinco' a través de la plataforma Adonay, el presunto autor de la muerte habría empleado "un martillo" para acabar con la vida de la víctima y habría "desmembrado el cuerpo" antes de ocultar los restos. Los agentes siguen analizando las cámaras de seguridad cercanas al establecimiento e inspeccionando de forma exhaustiva el local para obtener nuevas pistas.

Juanfran, como destacó la franquicia Horno Extremeño a este medio, era arrendatario de una tienda con esta licencia en la calle Luis Andreu Fernández Molina. Estaba denunciado por la empresa, tenía una orden de desahucio por impago y un juicio fijado para el próximo mes de octubre por esta situación. Las pesquisas apuntan a que los hechos se habrían producido en el interior del local. No obstante, los investigadores siguen tratando de esclarecer si el acusado utilizó su coche para trasladar los restos (que habría introducido en varias bolsas).

Ya se informó que su vehículo había sido confiscado incluso antes de su detención y que se buscaban muestras biológicas en el mismo. Entre las hipótesis que se barajan figura un posible móvil económico. Este medio ya informó de que, según el entorno de la víctima, Juanfran mantenía una deuda con David.

El detenido pasará a disposición judicial presumiblemente el sábado. El suceso ha causado una gran consternación en la barriada de Suerte de Saavedra.