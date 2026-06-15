La Fiscalía pide 33 años más para Nelson David, asesino de Bilbao, por dos homicidios con robo y estafa cometidos en 2021

Nelson David volvio a ser investigado por una muerte en la que no aparecieron signos de violencia

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La Fiscalía pide un total de 33 años de cárcel para Nelson David M.B., el asesino en serie de homosexuales en Bilbao, como presunto autor de otros dos homicidios con robo y estafa de dos varones, cometidos el 28 de julio y el 2 de septiembre de 2021, según los escritos de acusación. Los nuevos juicios contra el acusado se celebrarán en la Audiencia Provincial de Vizcaya en septiembre y octubre, respectivamente.

Así lo recoge 'Europa Press'. Nelson David M.B., al que se le atribuyen dos intentos de asesinato y la muerte de cinco hombres, con los que habitualmente contactaba a través de una aplicación de citas de homosexuales para robarles, se encuentra en prisión cumpliendo condena de 25 años y medio por asesinato con elevosía, robo y estafa a un varón el 17 de octubre de 2021 --condena confirmada por el Tribunal Supremo en una sentencia hecha pública el pasado 8 de junio--, y por otro asesinato en grado de tentativa de otra víctima el 17 de diciembre de 2021.

Además, está condenado a dos años y tres meses de cárcel por estafa continuada tras sacar dinero y realizar compras por más de 6.300 euros de una tarjeta cuyo titular había muerto. El Tribunal Constitucional ha ordenado reabrir las investigaciones en torno a este caso después de que fueran archivadas por un juzgado de Bilbao al no haber signos de violencia en el cadáver, localizado en su domicilio de la capital vizcaína. El joven procesado también se encuentra a la espera de la condena que le impondrá la Audiencia de Vizcaya después de que el jurado le declarara culpable del asesinato de otro varón, de 73 años, cometido en ocubre de 2021. Tras matarle, el encausado se transfirió 3.000 euros con el móvil de la víctima.

Nelson David volverá a sentarse en el banquillo después del verano

Después del verano, Nelson David M.B. volverá a sentarse en el banquillo de los acusados. El primero de los dos juicios para los que ya existe fecha se celebrará entre el 21 y el 28 de septiembre. En su escrito, la Fiscalía narra que, durante la madrugada del 27 al 28 de julio de 2021, el encausado acudió al domicilio de un hombre, donde "con ánimo de acabar con su vida", y sin que pueda determinarse el modo, medio o forma empleados, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó la muerte.

Mientras el procesado estuvo en compañía de este hombre, supuestamente, y con el fin de obtener beneficio patrimonial ilícito, se apoderó de varios de sus efectos personales, entre ellos de tres tarjetas bancarias, en las que realizó cargos por un importe total de 265,77 euros el 28 de julio. Al día siguiente, hizo más por importe de 205,35 euros.

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Según el ministerio público, "con el mismo ánimo de ilícito beneficio", se apropió del teléfono móvil de la víctima, al que el acusado metió su trajeta SIM, que estuvo utilizando hasta que lo vendió. También se hizo con dos relojes del hombre, uno de ellos marca Hublot, que vendió por 700 euros a un establecimiento, que a su vez lo revendió por 1.200 euros. El otro reloj era de marca Patek Philippe. El procesado se quedó, asimismo, con una tablet, un pasador de corbata, y unos gemelos, ua cadena y un escapulario de oro.

La Fiscalía considera al acusado autor de un delito de homicidio, por lo que pide 13 años de cárcel; de otro delito de hurto, por el que solicita 13 meses de prisión, y de un tercero de estafa continuada, por el que reclama 3 años de cárcel. Además, pide que indemnice a sus allegados con más de 30.000 euros como reparación del daño moral, y a que abone 471,12 euros por las cantidades obtenidas indebidamente.

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Nuevo juicio en octubre para el procesado

El procesado volverá a enfrentarse a otro juicio del 19 al 27 de octubre por otro crimen cometido el 2 de septiembre de 2021. La Fiscalía considera que ese día, tras haber contactado por teléfono con la víctima, acudió a su domicilio con el fin de acabar con su vida y, sin que se pueda determinar el modo y los medios empleados, le ocasionó una insuficiencia respiratoria que le provocó la muerte.

Mientras estuvo en su compañía en la vivienda, y antes de que el hombre falleciera y sin su consentimiento, utilizó el teléfono de este para acceder a la aplicación de banca mediante la identificación biométrica, e hizo un traspaso a su cuenta de 1.300 euros. Además, se realizó tres bizum de 500 euros cada uno.

También se apropió del móvil del fallecido y, tras resetearlo, lo vendió por 70 euros a un amigo, además de apoderrase de una pulsera tipo esclava de la víctima.

El ministerio público solicita para el acusado 13 años de cárcel por homicidio, otros tres años por estafa continuada, y multas que suman 900 euros por dos delitos leves de hurto. Asimismo, solicita que indemnice a la familia de la víctima con 50.000 euros, y que abone a los herederos 1.150 euros por las cantidades obtenidas indebidamente.