La defensa de Jonathan Andic sostiene que las llamadas al 112 muestran su "desesperación" por la caída de Isak Andic

La defensa de Jonathan Andic dice que los mensajes sobre 'matar al padre' son metafóricos y en contexto de terapia

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La defensa de Jonathan Andic cree que la "desesperación" que mostró en su llamada al teléfono de emergencias 112 para alertar entre sollozos de la caída de su padre, el fundador de Mango, es "abiertamente natural" y no podría fingirla de haber planificado su asesinato: "Es materialmente imposible".

"Hola, hola, necesito ayuda, necesito ayuda. Mi padre se ha caído, estamos en Collbató y se ha caído... creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen a una ambulancia, envíen a alguien por favor", dijo entre sollozos Jonathan Andic minutos después de la caída mortal del fundador de Mango en Montserrat en su llamada al teléfono de emergencias 112, un audio que ha adelantado 'Catalunya Ràdio' y 'EFE'.

En sus llamadas, primero al 112, luego a los Bomberos y finalmente al Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Jonathan Andic, a quien una jueza atribuye un delito de homicidio al considerar que mató de forma "premeditada" a su padre por su "obsesión con el dinero", afirma entre llantos que Isak Andic ha caído por un barranco, que no lo ve, no lo oye y no le contesta.

"Nadie que pueda premeditar una caída de ese tipo luego muestra esta desesperación"

"Mi padre se ha caído, no le veo. No le veo y no me responde. Se ha caído por un barranco. El problema es que no se dónde está", indicó el primogénito del fundador de Mango, a quien se oye gritar llamando al empresario: "¡Viejo!" (una forma cariñosa de decir 'papá').

Según el detective Francisco Marco, contratado por la defensa de Andic, liderada por el penalista Cristóbal Martell, los audios de estas llamadas demuestran la "desesperación" de un hijo que acaba de perder a su padre y que en estos momentos está acusado de haberlo matado de forma premeditada.

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"Nadie que pueda premeditar una caída de ese tipo luego muestra esta desesperación, que es abiertamente natural. Nadie, vamos sí, me imagino que actores y actrices, podrían mostrar esa desesperación, pero es materialmente imposible. Nadie que pretenda simular ese escenario lo simula así", ha indicado Marco, en una entrevista a 'Catalunya Ràdio'.

La jueza incorpora a la unidad de Mossos de desaparecidos

Por otra parte, la jueza de Martorell, en Barcelona, ha acordado, a instancias de la Fiscalía, que la Unidad Central de Personas Desaparecidas de los Mossos d'Esquadra se incorpore al procedimiento, "como unidad policial especializada y habitual" en el tratamiento de investigaciones "sustentadas en pruebas indiciarias".

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Así lo ha acordado la jueza en una resolución, adelantada por 'El Nacional', para que esta unidad especializada aporte en el procedimiento su perspectiva técnico-operativa.

La fiscal Teresa Yoldi había solicitado la intervención de esta unidad al estar "habituada" al tratamiento de investigaciones sustentadas en indicios, sin prueba directa, como en el caso de la muerte de Isak Andic. En un escrito, la fiscal sostenía que la intervención de esa unidad es procedente "para aportar un análisis técnico-operativo" de los indicios "ya concurrentes" y aportados hasta ahora por la Unidad Territorial de Homicidios de la Región Policial Metropolitana Sur de Barcelona, para "contextualizarlos" desde su propia "perspectiva investigadora".