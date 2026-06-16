La Fiscalía mantiene las medidas cautelares, como la prohibición de salida del país y comparecencias semanales en el juzgado

La llamada y el grito desgarrador de Jonathan Andic a Emergencias tras la caída mortal de su padre: "¡No sé dónde está!"

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La llamada del hijo del fundador de Mango al servicio de Emergencias, varios minutos después de que su padre cayera al vacío es un elemento que la defensa de Jonathan Andic considera a su favor. Sus abogados creen que prueba su dolor cuando en este contacto con el 112 se oyen los gritos del hombre pidiendo ayuda y gritando 'viejo, viejo', 'envíen a alguien!'. La Fiscalía, sin embargo, ha mantenido la retirada de pasaporte, tras la publicación de estos audios .

La difusión de los audios, que este lunes han salido a la luz y donde se escucha a Jonathan Andic hablando con la operadora entre sollozos podría ser una prueba para demostrar que la caída del dueño fundador de la multinacional Mango, fue accidental..

Entre sollozos se escucha a Jonathan Andic hacer una primera llamada a Emergencias. Habían pasado ocho minutos desde la caída mortal de su padre 100 metros. Le dice a la operadora del 112 que no tiene claro qué ha pasado.

Horas después, Jonathan le confirmó al bombero de la Generalitat que iban juntos por el sendero y que su padre cayó. Estas llamadas desencadenaron una actuación contrarreloj de los servicios de emergencia para desplazarse a la zona, donde el único acceso es con helicóptero.

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Le piden al hombre, ahora acusado, que comparta su ubicación para localizar el punto exacto dónde ha caído Isaac Andik. Se escucha el grito desesperado de Jonathan llamando a su padre.

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La defensa de Jonathan Andic creen que los audios pueden dar un giro judicial

La defensa de Jonathan, sin embargo considera que los audios pueden dar un giro judicial sobre lo ocurrido el pasado 14 de diciembre de 2024.

Pese a la publicación de los audios y los argumentos de la defensa la jueza cree que Jonathan empujó mortalmente a su padre. La Fiscalía considera que existen indicios sólidos que contradicen la "supuesta buena relación" entre padre e hijo, apoyándose en el análisis de geolocalización, los informes fotográficos de la escena.

Además mantiene que las medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias semanales en el juzgado.