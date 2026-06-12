La documentación policial también incluye conversaciones mantenidas con la psicoterapeuta familiar de los Andic

Última hora del caso de Jonathan Andic: La Fiscalía ve riesgo de fuga y se opone a retirar las medidas cautelares por la muerte de su padre

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Los mensajes recuperados de los teléfonos móviles de Jonathan Andic, de su padre Isak Andic, fundador de Mango, y de la terapeuta familiar que trataba a ambos se han convertido en una de las principales piezas en las que se apoya la Fiscalía para sostener la investigación por el presunto homicidio del empresario.

Entre las conversaciones analizadas figura un mensaje enviado por Jonathan a su padre en julio de 2024, cinco meses antes del fallecimiento del fundador de Mango, en el que hacía referencia a las tensiones entre ambos y a las sesiones de terapia familiar que mantenían.

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"No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte", escribió el primogénito del empresario en uno de los mensajes intervenidos. El Ministerio Público sostiene que las conversaciones recuperadas contradicen la versión de la defensa, que asegura que la relación entre padre e hijo era buena en los meses previos a la muerte de Isak Andic.

Según la Fiscalía, los mensajes incorporados a los informes de los Mossos d'Esquadra apuntan a que existían importantes desavenencias entre ambos, principalmente relacionadas con cuestiones económicas y con la fundación benéfica a la que el fundador de Mango tenía intención de destinar parte de su patrimonio.

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En otro de los mensajes, enviado en julio de 2024, Jonathan Andic reconocía las dificultades de la relación con su padre: "Comprendo que era imposible sanear nuestra relación, no me sorprende que la cuerda se rompiera", trasladó al empresario.

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La terapeuta reveló que Isak Andic pensó en desheredar a su hijo

En mayo de 2024, la especialista recordó al empresario que durante una de las sesiones había manifestado que estaba valorando la posibilidad de desheredar a Jonathan Andic.

Un mes más tarde, Isak Andic describía ante la terapeuta el vínculo con su hijo como "regular o mal" y resumía la situación afirmando que entre ambos existía únicamente una relación de cortesía. Los informes de los Mossos d'Esquadra analizan el intercambio de llamadas y mensajes entre el investigado, su padre y la terapeuta. Sin embargo, parte del contenido no ha podido recuperarse después de que Jonathan Andic denunciara la pérdida de su teléfono móvil durante un viaje a Quito, en Ecuador en marzo de 2025.

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Según manifestó, no disponía de ninguna copia de seguridad de los archivos almacenados en el dispositivo. El fundador de Mango falleció en diciembre de 2024 tras precipitarse desde una altura cercana a los 100 metros durante una excursión con su hijo en las cuevas del Salnitre de Collbató, en la montaña de Montserrat.

Desde entonces, la investigación judicial trata de determinar las circunstancias exactas de la muerte del empresario.

La jueza investiga el posible papel de terceras personas

La magistrada encargada del caso en Martorell ha solicitado a los Mossos d'Esquadra que profundicen en la posible participación de terceras personas y, en particular, analicen la influencia que pudo tener la psicoterapeuta familiar en los hechos.

Por su parte, la defensa de Jonathan Andic niega cualquier conflicto económico entre padre e hijo y sostiene que ambos mantenían una relación normal en los meses anteriores al fallecimiento. La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que mantenga las medidas cautelares impuestas al hijo del fundador de Mango, entre ellas la fianza de un millón de euros, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España.

Para el Ministerio Público, los mensajes recuperados, los informes policiales, las geolocalizaciones, el registro de llamadas y las periciales fotográficas realizadas en la denominada "escena del crimen" constituyen indicios suficientes para mantener las restricciones impuestas al investigado.

El escrito presentado por la Fiscalía sostiene que todos estos elementos desmontan las alegaciones planteadas por la defensa, dirigida por el abogado Cristóbal Martell, que había solicitado la anulación de las medidas cautelares adoptadas por la jueza instructora.