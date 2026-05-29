Celia Molina 29 MAY 2026 - 13:50h.

La influencer, que en realidad se llama Paula Navarro, se ha convertido al judaísmo y ha adoptado un nuevo nombre hebreo

Quién es Paula Nata, la mujer de Jonathan Andic y su gran apoyo: de su historia de amor a su vida como empresaria e influencer

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En medio de la investigación por homicidio en la que está envuelto Jonathan Andic, el empresario acusado de haber causado la muerte de su padre mientras ambos hacían una ruta de senderismo en diciembre de 2024, y poco antes de la batería de argumentos que la defensa ha presentado para demostrar su inocencia, la mujer del que ya es el exvicepresidente de Mango, la influencer Paula Navarro ha tomado una importante decisión para posicionarse al lado de su marido.

Según informó el diario 'El Mundo' y confirmó la revista 'Hola', la creadora de contenido, que se casó en septiembre de 2024 con el primogénito de Isak Andic, nacido en el seno de una familia de judíos sefardíes, se ha convertido al judaísmo como símbolo de unión hacia las creencias religiosas de su familia política.

Tal y como dicta el Talmud - obra central del judaísmo rabínico que recopila las tradiciones orales, debates, leyes y costumbres del pueblo judío - esta conversión implica un cambio de nombre, que Paula también ha asumido.

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Se ha convertido al judaísmo para apoyar a su marido

Así, la influencer ha adoptado un nuevo nombre hebreo, que no se ha hecho público todavía y que usará en la más estricta intimidad. En la cultura judía, este cambio de nombre simboliza también un cambio de comportamiento, con el que el nuevo miembro dejará su pasado atrás. Sin embargo, para no llevarlo hasta el extremo, Paula sólo lo usará en el ámbito familiar, conservando su nombre real en el resto de las esferas y documentos.

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Ha adoptado un nombre hebreo, que usará en la intimidad

Éste es uno de los últimos movimientos que los seres queridos de Jonathan Andic, que lanzó un comunicado para anunciar que se aparta temporalmente de la vicepresidencia de Mango para centrarse en su defensa, han hecho en los últimos días con el objetivo de arroparle. Antes de convertirse al judaísmo, según la revista 'Vanitatis', Paula Nata también cerró al público su perfil de Instagram, "asesorada por el equipo legal y de imagen" del acusado. Lo mismo hizo su hermana, Judith Andic, y Sarah, algo más radical, decidió borrar todas las fotografías y entradas que había en su muro.

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El entorno de Jonathan mantendrá un perfil bajo mientras éste se centra en demostrar que es "inocente" y que él no mató a su padre aquella fría mañana de diciembre de 2024. Según su relato, él e Isak habían hecho una ruta de senderismo por la montaña de Monserrat, Barcelona, cuando el fundador de Mango "se cayó accidentalmente por un barranco". Jonathan, como único testigo, declaró que "no vio caer a su padre", pero sí que oyó "un sonido de piedras" y, al girarse, se dio cuenta de lo ocurrido.

Las incongruencias que los Mossos d'Esquadra encontraron en su declaración, han derivado en su reciente detención y en el desarrollo del caso que está llevando el Juzgado nº5 de Martorell. Allí mismo, los abogados de Jonathan acaban de presentar un vídeo, fechado unos meses antes de la presunta caída, donde Isak Andic se desvanece en plena calle, alegando que padecía una "artrosis" que le provocaba dificultades al caminar, pudiendo ser ésta y no el homicidio la causa de su muerte.