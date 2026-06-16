El autor confeso del homicidio se entregó ante las autoridades todavía con las manos ensangrentadas

De 24 años, confesó que mató al otro hombre tras creer que había abusado del niño

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ValenciaUn hombre de 24 años ha sido detenido por la Policía Nacional en Burjassot, Valencia, como presunto autor de un delito de homicidio tras haber apuñalado a otro. Al parecer, el fallecido, de 32 años, sería el logopeda de su hijo, al que habría atacado mortalmente al creer que había abusado del menor.

Su detención tuvo lugar ayer, lunes 15 de junio, sobre las 18:15, cuando el propio arrestado se personó en la Comisaría de Policía Nacional de Burjassot todavía con las manos ensangrentadas, confesando que había acabado con la vida del otro hombre.

El detenido presuntamente mató al logopeda de su hijo tras ver al niño con el pantalón bajado

Tras la confesión, los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de València se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde confirmaron el fallecimiento y se hicieron cargo de cargo de las pesquisas para el total esclarecimiento de lo ocurrido.

Según el diario Levante-EMV, el detenido mató al logopeda de su hijo tras acudir antes de tiempo a su consulta y ver al niño con el pantalón bajado, tras lo que atacó al hombre acabando con su vida.