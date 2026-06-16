Hasta el lugar se desplazaron el concejal delegado de Playas, Rafael León, el jefe del servicio municipal y varias patrullas de la Policía Local

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Un socorrista ha tenido que ser hospitalizado después de participar en el rescate de un hombre de unos 40 años que ignoró la bandera roja que prohibía el baño en la zona norte de la playa de Santa Bárbara, en La Línea de la Concepción, en Cádiz.

El Ayuntamiento ha informado de que el suceso se produjo el pasado sábado por la tarde, cuando ondeaba la bandera roja en todo el litoral debido al fuerte temporal de viento que afectaba a la zona. El hombre se encontraba en dificultades a un centenar de metros de la costa y tuvo que ser auxiliado después de hacer caso omiso tanto a la señalización como a las advertencias previas realizadas por los operarios de la playa.

La fuerza del oleaje y las intensas corrientes obligaron a desplegar un dispositivo compuesto por cuatro socorristas y una moto acuática de rescate. Una vez trasladado a tierra firme, el bañista recibió atención médica inmediata en una ambulancia, donde el personal sanitario le suministró oxígeno. Las fuertes corrientes de retorno complicaron el regreso a la costa de uno de los miembros del equipo de salvamento, lo que hizo necesaria una segunda actuación de emergencia con una embarcación ligera.

Tras alcanzar la arena, el socorrista sufrió un desvanecimiento debido al agotamiento físico y a la ingesta de agua, por lo que tuvo que ser atendido por sus compañeros y por una dotación del 061. Finalmente, fue trasladado al hospital comarcal, donde permanece bajo observación médica.

Propuesta de sanción de hasta 3.000 euros

Los agentes identificaron al bañista para tramitar la correspondiente propuesta de sanción administrativa, que, según la ordenanza municipal sobre el uso y disfrute de las playas, puede alcanzar los 3.000 euros por bañarse cuando la bandera roja prohíbe expresamente el acceso al agua. Tras lo ocurrido, Rafael León ha pedido a los ciudadanos que actúen con responsabilidad y ha recordado que las conductas imprudentes no solo ponen en peligro la vida de los usuarios, sino también la del personal de salvamento.

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Asimismo, ha insistido en la necesidad de respetar el sistema de señalización de las playas del municipio, recordando que la bandera verde permite el baño, la amarilla exige precaución y la roja prohíbe completamente entrar en el agua.