Mabel Cupet Sevilla, 16 JUN 2026 - 11:56h.

Varias mujeres recorrieron el municipio solicitando donativos para ayudar supuestamente a la familia de un menor de Lanjarón que iba a ser intervenido en Córdoba

Las investigaciones policiales confirmaron que el caso no existe y advierten del riesgo de este tipo de engaños, diseñados para aprovechar la solidaridad ciudadana

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La Policía Local de Órgiva ha alertado a los vecinos sobre un intento de estafa detectado en el municipio, en el que varias personas solicitaban dinero alegando recaudar fondos para ayudar a la familia de un menor supuestamente ingresado para un trasplante en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

Según ha informado la policía, la semana pasada varias vecinas detectaron la presencia de mujeres, de entre 30 y 50 años, que recorrían diferentes zonas de la localidad pidiendo donativos para sufragar los gastos de estancia de los padres de un niño llamado Carlos, natural de Lanjarón, que presuntamente iba a ser sometido a un trasplante.

Un relato diseñado para generar confianza

Como parte de su estrategia, las implicadas mostraban numerosos billetes de dinero para aparentar que otras personas ya habían colaborado con la causa, con el objetivo de generar confianza y favorecer nuevas aportaciones económicas.

Tras realizar las correspondientes averiguaciones, la Policía Local ha confirmado que no existe ningún caso de estas características en el municipio de Lanjarón, Granada, por lo que se trata de una estafa diseñada para obtener dinero aprovechándose de la sensibilidad y la solidaridad de los vecinos.

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Advertencia ante nuevas modalidades de engaño

Los agentes advierten de que este tipo de engaños suelen estar cuidadosamente planificados y buscan despertar la empatía de las víctimas. Además de la obtención de dinero, en algunos casos estas prácticas pueden utilizarse para acceder a domicilios y cometer posteriormente robos o apropiarse de objetos de valor.

Desde las autoridades se recuerda que los trasplantes y toda la atención sanitaria asociada están cubiertos íntegramente por el sistema público andaluz, sin coste alguno para los pacientes. Asimismo, las familias reciben apoyo y acompañamiento por parte de asociaciones de pacientes y del equipo de coordinación de trasplantes del Hospital Universitario Reina Sofía, servicios que se prestan de forma gratuita dentro del sistema sanitario público.

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Llamamiento a la prudencia y agradecimiento vecinal

Ante esta situación, la Policía Local hace un llamamiento a la prudencia y recomienda desconfiar de solicitudes de dinero realizadas en la vía pública cuando no existan garantías sobre su autenticidad. También anima a la población a comunicar cualquier hecho sospechoso a los servicios de seguridad.

Finalmente, el cuerpo policial ha agradecido la colaboración ciudadana, fundamental para detectar este supuesto fraude y activar los mecanismos de prevención y seguridad necesarios. La rápida actuación de los vecinos permitió verificar los hechos y evitar que más personas pudieran resultar afectadas por esta estafa.

Advertencias en los pueblos cercanos

La advertencia emitida por la Policía Local de Órgiva también ha sido trasladada a otros municipios de la comarca, entre ellos Lanjarón o Lecrín, con el objetivo de prevenir posibles intentos de estafa similares.

Las autoridades consideran importante que la información circule entre localidades cercanas para evitar que los presuntos autores reproduzcan el mismo engaño en otros puntos de la Alpujarra, aprovechando el desconocimiento de los vecinos y la rápida difusión de historias que apelan a la solidaridad ciudadana.