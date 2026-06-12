Andalucía, Baleares, Extremadura y Galicia han activado los avisos por altas temperaturas

Este viernes 12 de junio va a ser un día muy ventoso en la mayor parte de España, sobre todo en zonas de costa

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A las puertas del fin de semana, el calor será protagonista en España durante estos días. Las temperaturas vuelven a subir y se podrán rozar los 40 grados hasta en lugares como Andalucía, Baleares, Extremadura y Galicia, donde han activado avisos por altas temperaturas, mala mar o fuertes rachas de viento.

Una masa de aire cálida va a disparar las temperaturas durante la jornada de este viernes 12 de junio, lo que hará subir los termómetros, un clima de pleno verano que continuará a lo largo de todo el fin de semana.

Peligro ante las altas temperaturas

Andalucía tiene aviso naranja (peligro importante) en la provincia de Cádiz por rachas máximas de viento de 90 km/h y por mala mar en el Estrecho al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar, con viento de Levante de 62 a 74 km/h (fuerza 8); En las provincias de Almería, Granada, Málaga y Sevilla hay nivel amarillo por viento, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, o por fenómenos costeros adversos.

Además, Córdoba, Jaén y Sevilla permanecen en amarillo por altas temperaturas con máximas entre 38-39 grados, localmente 40 grados, en puntos de la campiña cordobesa y sevillana, Morena y El Condado y en valle del Guadalquivir de Jaén.

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Extremadura mantiene el aviso amarillo por máximas entre los 37-38 grados en las vegas del Guadiana, Villuerca y Montánchez.

En Galicia también hay alerta amarilla en toda la comunidad, salvo Lugo, por temperaturas máximas que oscilarán entre los 34 y los 36 grados en puntos del Miño.

Baleares ha activado el nivel amarillo por fenómenos costeros adversos en la isla de Menorca con viento del norte con intervalos de 40 a 50 km/h (fuerza 6) y olas de 2 metros.

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Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

Calor inusual en Galicia

Una masa de aire muy cálida procedente del norte de África llega hoy, viernes 12 de junio, a Galicia y condicionará la meteorología durante el fin de semana con temperaturas que serán muy altas incluso para estar a las puertas del inicio del verano astronómico.

El calor será intenso y generalizado, pero llama especialmente la atención el caso de la costa sur de la comunidad. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso amarillo en las Rías Baixas y el suroeste de la provincia de A Coruña por máximas que llegarán al menos hasta los 34 grados.

Durante el día también hay un aviso amarillo en la zona del Miño de Ourense por máximas de 36 grados. "Es bastante más inusual los avisos en las Rías Baixas que en el interior. Tiene que ser con masas de aire muy cálidas y secas que lleguen del interior", confirma Juan Taboada, de MeteoGalicia.

Fuertes vientos y altas temperaturas

Este viernes 12 de junio va a ser un día muy ventoso en la mayor parte de España, sobre todo en zonas de costa. Precaución a la tramontana, porque las rachas de viento podrán rebasar fácilmente los 70 km/h.

También en áreas del estrecho, el viento de Levante soplará con fuerza, sobre todo en las costas de Cádiz. Y los alicios irán a menos, pero aún así las rachas de viento seguirán rebasando los 50 km/h, pudiendo ver algo de nubosidad al norte de las islas de mayor relieve.

En el resto del país, un día muy tranquilo, con predominio de sol, con nubes que a orillas del Cantábrico que se irán limpiando a lo largo de la jornada gracias a los vientos de componente este que también van a soplar con fuerza.

Las temperaturas, eso sí, van a ser muy calurosas en la mayor parte del país, incluso llegando hasta casi los 40 grados en Andalucía y en Extremadura. La sensación de calor va a ser incluso mayor. En el País Vasco podrán llega hasta los 27 de máxima.

Tormentas generalizadas

De cara a este fin de semana se originarán tormentas generalizadas, principalmente en la segunda mitad del día durante la jornada del sábado en prácticamente todo el oeste del país, en el este seguirá brillando con sol y con calor.

El tiempo del domingo, sobre todo de la madrugada del sábado al domingo, podrán verse tormentas generalizadas en la mayor parte del país y muchas nubes.