La rápida actuación del profesorado y la intervención de los agentes permitieron neutralizar a los menores y evitar consecuencias más graves

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Dos alumnos de 13 y 14 años han protagonizado este viernes un grave incidente en el IES Escultor Francesc Badia de Foios (Valencia), donde una estudiante de 13 años ha resultado herida leve tras ser atacada presuntamente con un machete. Según han informado fuentes de la Conselleria de Educación, la menor sufrió lesiones de carácter leve y el profesorado alertó inmediatamente a la Guardia Civil, que se desplazó hasta el centro.

Buscaron a la víctima en una zona de picnic

Según la información a la que ha tenido acceso este diario, los dos adolescentes localizaron a la menor en una zona de picnic situada junto a las canchas de baloncesto del instituto, según el medio 'Levante', uno de ellos, que portaba un machete de unos 40 centímetros, habría intentado atacar a la alumna. La joven logró esquivar el arma, por lo que únicamente sufrió heridas leves en el cuello.

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El otro menor llevaba un bate de béisbol. Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que la víctima era el objetivo principal de los agresores, aunque no se descarta que pudieran tener intención de atacar a otros estudiantes. Tras el ataque, los dos menores habrían tratado de abandonar el recinto saltando la valla del centro educativo.

Sin embargo, una profesora consiguió retenerlos hasta la llegada de los agentes. La rápida actuación del personal docente permitió evitar consecuencias más graves y facilitó la intervención de la Guardia Civil.

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El menor de 14 años fue detenido

Hasta el instituto se desplazaron numerosas unidades de la Guardia Civil. El adolescente de 14 años fue detenido, mientras que el de 13 años quedó bajo la custodia de sus padres, según ha confirmado la Comandancia.

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La legislación española establece los 14 años como la edad mínima para exigir responsabilidad penal. Por ello, el menor de 13 años no puede ser detenido ni imputado, por lo que fue entregado a sus progenitores. Las primeras pesquisas apuntan a que los dos adolescentes habrían planeado el ataque con antelación. Asimismo, los investigadores tratan de esclarecer si los hechos guardan relación con un posible caso de acoso escolar, una hipótesis que por el momento no ha sido confirmada.

La investigación continúa abierta para determinar las circunstancias exactas del suceso y el posible móvil de la agresión.