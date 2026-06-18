Gonzalo Barquilla 18 JUN 2026 - 16:01h.

Un vecino que conocía a Vicent desde hacía años asegura que estuvo con él horas antes de que fuera asesinado

Prisión provisional para el hombre acusado de matar al logopeda de su hijo en Valencia

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La Policía Nacional trata de esclarecer qué ocurrió realmente en la Clínica Diálogo de Valencia el pasado lunes, cuando Vicent D. C., un logopeda de 32 años que dirigía el centro desde 2017, murió apuñalado por el padre de uno de sus pacientes después de que este interpretara que estaba abusando sexualmente de su hijo de dos años.

El presunto autor, un joven de 24 años sin antecedentes, se entregó poco después en la comisaría de Burjassot, donde confesó el crimen y fue detenido. Mientras la investigación sigue abierta, los vecinos de la zona continúan conmocionados por lo ocurrido. Uno de ellos asegura que estuvo con la víctima apenas unas horas antes del asesinato.

"Nosotros nos veíamos todas las mañanas. El día del asesinato estuve hablando con él por la mañana, y su madre y su padre estaban limpiando la clínica para que estuviera perfecta. El establecimiento estaba muy bien cuidado, eran muy meticulosos en sus labores de aseo. Los padres barrían la puerta y limpiaban la entrada siempre", detalla el hombre.

El vecino que conocía personalmente a Vicent: "Era muy buena gente"

"Vicent era un joven con muchas ganas de trabajar. Era muy buena gente, tanto él, como su novia y sus padres. No se puede decir nada malo de ellos. Es lo peor que podrían hacer. Mi hijo, de hecho, mantenía una buena amistad con él y hemos hecho trabajos en su casa y en la de su madre", agrega este vecino, que dirige un negocio en la zona dode se ubica la Clínica Diálogo.

El vecino de Vicent añade que no se cree "nada de lo que se está hablando". "Tiene que haber alguna otra historia por el asesinato que no ha trascendido. No entiendo cómo una persona entra con un arma encima a una clínica, lo veo muy raro", precisa.

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Otros vecinos también destacan a este medio que siempre observaron normalidad en torno a la clínica. El trasiego de padres con hijos "era la tónica habitual" en todos estos años, hasta que ocurrió el crimen.

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El asesinato de Vicent a manos del padre de uno de sus pacientes

Según los datos conocidos hasta ahora, la jornada comenzó con aparente normalidad. El logopeda abrió la clínica el pasado lunes 15 de junio como cualquier otro día. Atendió a diversos pacientes, hasta que llegó David, el joven de 24 años, con su hijo, de dos. Vicent se quedó a solas con el menor y el progenitor salió del establecimiento. Posteriormente, el padre volvió a entrar en la clínica y, antes de que terminase la sesión, irrumpió en la consulta porque, según su versión, escuchó un grito de su hijo parecido a cuando le riñe.

El pequeño, según apuntó el acusado, se encontraría con los pantalones bajados y sin pañal. Al entender que podía estar cometiendo abusos sexuales, el progenitor le pidió las cámaras de seguridad, pero no pudo comprobar las imágenes y le asestó media docena de puñaladas con una navaja de 15 centímetros que fue encontrada en el lugar posteriormente. Esta jornada ha trascendido que la clínica no dispondría de sistema de vigilancia, por lo que se abren nuevas incógnitas en este sentido.

El agresor permaneció en el interior de la clínica tras el crimen y, sobre las 17:30 horas, abrió la puerta a un menor que tenía cita y le dijo que el logopeda no le podía atender: "Vicent no está". Aquel niño le contó a su madre que le abrió la puerta un hombre "con cara de enfado".

David, el detenido, ha ingresado en prisión mientras continúa la investigación

El acusado salió del local y se desplazó desde la zona de la calle Ingeniero la Cierva y la calle San Pancracio, donde se ubica la clínica, hasta su domicilio. Dejó al niño en casa, se limpió las manos y acudió a la comisaría de Burjassot para confesar los hechos: "He matado a un hombre".

David quedó arrestado y desde entonces permanecía bajo custodia policial hasta su puesta a disposición judicial. Este jueves se ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras continúan las pesquisas.

El objetivo de la investigación es determinar si existen elementos objetivos que corroboren la versión ofrecida por el investigado o si, por el contrario, los hechos respondieron a una dinámica distinta de la relatada por el detenido. Se han analizado dispositivos para comprobar si había material pedófilo, así como una mancha observada en la ropa del pequeño, pero no han trascendido los resultados. Serán las diligencias policiales, los informes periciales y la investigación judicial los que determinen qué ocurrió realmente en el interior de la consulta aquella tarde.