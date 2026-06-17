El hombre detenido tras hallar un cadáver en su nevera en Castellón habría violado a su empleada del hogar

Hallan el cadáver de un hombre dentro de una nevera de Castellón cuando iban a detener a un acusado de un delito sexual

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CastellónEl hombre detenido tras hallar un cadáver en su nevera en Castellón habría agredido sexualmente a su empleada del hogar. Según ha podido conocer 'El Periódico Mediterráneo' gracias a fuentes que investigan el caso, el hombre habría sido denunciado por su empleada del hogar al asegurar haber sido víctima de unas violaciones. Motivo por el cual los agentes se trasladaron hasta el domicilio del acusado y encontraron el cadáver dentro de la nevera.

"La víctima trabajaba como limpiadora en la vivienda y mientras realizaba sus labores, fue amenazada con un cuchillo por parte de su empleador. El hombre la obligó a realizar todo tipo de prácticas sexuales, estando la joven aterrada y teniendo por su vida", explican desde el medio de comunicación anteriormente citado.

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Las violaciones a su empleada del hogar

Al parecer, la víctima logró escapar de la vivienda tras convencer a este hombre de que no diría ni denunciaría nada. Sin embargo, tras poder salir de la vivienda la víctima se reunió con su pareja a la que le contó los hechos. Juntos, tanto la víctima como su pareja se trasladaron hasta el Hospital Provincial de Castellón donde denunciaron las violaciones y donde se inició el protocolo con el que se avisó a los agentes de la Policía Nacional.

Nada más tomar declaración a la víctima, agentes de la comisaría provincial se trasladaron hasta el domicilio del hombre al que accedieron con autorización judicial. Fue en este domicilio situado en la plaza Pintor Sorolla de Castellón donde encontraron el cadáver de otro hombre metido en la nevera del acusado por haber violado a su empleada del hogar.

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La detención del hombre

Sin embargo, la detención del acusado no se produjo en este domicilio. El acusado de la violación a su empleada del hogar fue localizado en otro domicilio que tiene en Peñíscola. Fueron varios agentes de la Guardia Civil los que se trasladaron a esta vivienda de la localidad castellonense de Peñíscola para proceder a su detención.

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En el interior de la vivienda se encontraban el hombre al que buscaba la Policía y su madre, según apuntan desde 'Las Provincias': "Cuando han llegado los primeros agentes, la mujer les ha dicho que su hijo estaba con ella y que se encontraba muy nervioso y amenazaba con suicidarse".

Al ver a los agentes, el hombre ha intentado escapar aunque poco después ha sido detenido por los agentes. Tras su detención, el hombre tuvo que ser trasladado hasta un centro hospitalario ya que habría ingerido una gran cantidad de pastillas.

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La investigación

La Brigada Provincial de la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación junto a efectivos de la Policía Científica, que están tratando de esclarecer todas las circunstancias del suceso.

Las mismas fuentes han señalado que este miércoles se ha producido una reunión con los grupos de investigación policiales que están recabando información y pesquisas sobre el hallazgo del cadáver con la autoridad judicial.