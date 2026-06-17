La Policía ha encontrado el cadáver de un hombre en el interior de una nevera en una casa de Castellón cuando iba a detener a un acusado de un delito sexual

El detenido ha tenido que ser trasladado a un centro médico tras intentar suicidarse cuando la Policía ha acudido a su vivienda

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CastellónLa Policía Nacional ha encontrado el cadáver de una persona dentro de una nevera situada en una vivienda de la plaza Pintor Sorolla de Castellón.

Según ha informado el medio de comunicación 'Las Provincias', el cuerpo sin vida hallado en el interior de la nevera de esta casa corresponde a un hombre.

El hallazgo del cadáver

Al parecer, los agentes de la Policía Nacional habrían encontrado este cadáver "cuando buscaba al presunto autor de un delito de agresión sexual", detallan desde el medio de comunicación anteriormente citado. El hallazgo se ha producido durante la jornada del martes 16 de junio cuando los policías acudían a la vivienda de este bloque de pisos que cuenta con 28 viviendas.

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La presencia de agentes en la zona "ha sido constante durante todo el día, incluidos los de la Policía Científica, e incluso se ha visto a algunos buscando en los contenedores de basura de los alrededores", indican desde el periódico local 'Mediterráneo'.

El cadáver habría sido hallado por agentes de la Unidad Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) cuando acudieron a la vivienda del hombre que había sido denunciado por un delito sexual.

La detención del hombre y la investigación ante el hallazgo del cadáver

En el interior de la vivienda se encontraban el hombre al que buscaba la Policía y su madre, según apuntan desde 'Las Provincias': "Cuando han llegado los primeros agentes, la mujer les ha dicho que su hijo estaba con ella y que se encontraba muy nervioso y amenazaba con suicidarse".

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Al ver a los agentes, el hombre ha intentado escapar aunque poco después ha sido detenido por los agentes. Tras su detención, el hombre tuvo que ser trasladado hasta un centro hospitalario ya que habría ingerido una gran cantidad de pastillas.

Ahora, los agentes de la Policía y de la Guardia Civil tratan de averiguar si el cadáver hallado en la vivienda corresponde a algún familiar del hombre detenido.